Tatbikatta binadan atılan üniversiteli öldü

Hindistan'da güvenlik tatbikatı sırasında üniversite binasından aşağı atılan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, başını birici katın çıkıntısına çarpması sonucu öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin güneyinde Tamil Nadu eyaletinde Ulusal Afet Yönetiminin yaptığı tatbikat sırasında eğitimci, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini arkadaşlarının tuttuğu güvenlik ağına atlaması için itti.



Polis, N Logeshwari'nin binadan aşağı düşerken başını 1. katın çıkıntısına çarparak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Genç kadın aşağı iten eğitimci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.



