Tatbikatta atılan biber gazı yönünü şaşırınca...

T24 - Mersin'de, polisin tatbikatta kullandığı gaz bombasından etkilenen 15 ilköğretim okulu öğrencisi hastaneye kaldırıldı.





Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Korukent Mahallesi'ndeki boş alanda, toplumsal olaylara karşı müdahale yöntemi konusunda tatbikat yaptı.





Tatbikat sırasında atılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Hüseyin Güvercin İlköğretim Okulu'nun bahçesinde, 23 Nisan provası yapan bazı öğrencileri etkiledi.





Fenalık geçiren öğrencilerden 11'i Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne, 4'ü de Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Olayı öğrenen Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





Yetkililer, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu ve yapılan tedavinin ardından taburcu edileceğini kaydettiler.

