Tatbikata gitti, uçurumdan atladı

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Tatbikatta uçurumdan atladı



Aksaray'ın turizm bölgesi olan Güzelyurt İlçesi'ndeki Ihlara Vadisi'nde bulunan Ihlara Beldesi 18 Ocak Salı günü akşam saatlerinde korkunç bir cinayete sahne oldu. 15 yaşındaki üvey kızı İmren Bellikli ile birlikte bir yakınlarının taziyesinden dönen Neziha Bellikli (46), eve girdiklerinde eşi ve üvey kızı Alime'nin kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Korkunç manzarayı görünce fenalaşan anne- kızın çığlıklarını duyan komşuları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, baba ile kızının av tüfeğiyle vurulup, tüfeğin dipçiğiyle de başları ezilerek öldürüldüğü belirledi. Bu sırada ailenin en küçük kızı 9 yaşındaki Çiğdem'in de kayıp olduğu fark edildi. Bunun üzerine jandarma ve belde haklı çevrede aramaya çıktı. Çiğdem Bellikli'nin cesedi evlerinin ilerisindeki Ihlara Vadisi'nde yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumun dibinde bulundu.Olayın hemen ardından İsmail Bellikli ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu için kavga ettikleri ileri sürülen Eyüp I. (55) şüphe üzerine gözaltına alındı. Eyüp I. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Eyüp I. dün akşam saatlerinde oğlu Fatih I. ile birlikte gözaltına alındı. Yapılan sorgulamarında suçlarını itiraf eden baba ve oğul, gece yarısı tüfeği attıkları yeri göstermek için jandarma ile birlikte Ihlara Vadisi'ne gitti. Burada ''Allah kahretsin. Ben bu acıya nasıl dayanacağım'' diyerek bağıran Eyüp I. koşarak uçurama doğru yöneldi. Bir astsubayın engellemeye çalışmasına rağmen uçurumun kenarına kadar gelen Eyüp I. kendisini aşağı attı. Astsubay ise son anda kurtuldu. Yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düşen Eyüp I. olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkartılan Eyüp I.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarmanın kayalıklardan cesedi çıkarmasına yardımcı olan ve çıkardığı cesedin ağabeyine ait olduğunu sonradan öğrenen Eyüp I.'nın kardeşi kasap Kadir I. (38), "Ağabeyimi şüphe üzerine dün akşam saatlerinde gözaltına aldılar. Gecede Ihlara Vadisi'ne getirmişler. Tüfeğin yerini göstermek için. Bu sırada ağabeyim uçuruma atlamış. Bizde jandarmanın Ihlara Vadisi'ne geldiğini öğrenince, birkaç arkadaşla buraya geldik. Bu sırada jandarmanın uçurumun dibinden ceset çıkarmaya çalıştığını öğrenince, jandarmaya yardımcı olduk. Cesedi çıkardıktan sonra ağabeyime ait olduğunu öğrendim" dedi.Kadir I. "Ağabeyimin hiç bir suçu yoktu. Gözaltına alınması içinde hiçbir delil yok. Ayrıca güvenlik zafiyeti de var. Hiçbir açıklamada yapmıyorlar. Ağabeyim ile İsmail Bellikli, ortak çobanlık yaptı. Fakat İsmail Bellikli, kendisi fazla para almış.Ağabeyimde 'Sen fazla aldın. Benim hakkımı ver' demiş. Bundan dolayı aralarında daha önce bir tartışma yaşanmıştı."dedi.Gözaltında olan Fatih I.'nın ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.