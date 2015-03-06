Tatbikat sırasında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış ile Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla Ankara'ya ve İstanbul'a uğurlandı.

Şehit pilotlar Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış (34) ile Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı'nın (33) cenazeleri dün gece askeri uçakla Konya'dan Eskişehir'e getirildi. Şehit pilotlar için bu sabah görev yaptıkları Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti ve Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kuvvet Komutanları, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti ve Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Mustafa Tanış'ın eşi Sona Tanış, babası Hayri Tanış, annesi Yurdagül Tanış, bekar olan şehit Mustafa Delikanlı'nın babası Mehmet Delikanlı ve annesi Müyesser Delikanlı, şehitlerin yakınları ile sivil ve askeri erkan katıldı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel şehitlerin yakınların yanına giderek tek tek başsağlığı diledi. Şehit pilotların Türk Bayrağına sarılı tabutları cenaze araçlarından indirilerek askerlerin omzunda tören alanına getirildi. Şehit Mustafa Tanış'ın İngilizce öğretmeni olan eşi Sona Tanış, önce eşinin fotoğrafına sarıldı, ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 10 aylık Berna adlı kızı olan Sona Tanış uzun sürede eşinin tabutunun yanından ayrılmadı. Tanış'ın anne ve babası ile şehit Mustafa Delikanlı'nın yakınları da tabutların yanına gelip gözyaşı döktüler. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Akçınar yaptığı konuşmada "Bugün iki Mustafa'mızı vatan semalarımızdan vatan topraklarına uğurlamak için buradayız" dedi. Yapılan konuşmanın ardından şehitler için dua okundu. Duanın ardından şehitlerin tabutları askerleri omzunda tören yerinde bekleyen iki C-130 tipi askeri uçağa taşındı. Şehitlerin yakınları da aynı uçağa bindirildi. En son uçağa ise şehit Mustafa Tanış'ın 10 aylım kızı Berna, bir yakının kucağında bindi. Berna'nın tören süresince üşümemesi için bir araçta bekletildiği öğrenildi. Şehit Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış'ın cenazesi Ankara'ya, şehit Hava Pilot kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı'nın ise cenazesi toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla İstanbul'a götürüldü. Eskişehir'den 112 Filo'ya ait F-4E 2020 askeri savaş uçağıyla dün sabah gittikleri Konya'da şehit olan Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış'ın 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 112'inci Filo'da, Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı'nın da aynı üs komutanlığına bağlı 111'inci Filo'da görev yaptığı belirtildi.