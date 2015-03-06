T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tatbikat sırasında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da düşen askeri uçakta şehit olan 2 yüzbaşı pilot için cenaze töreni düzenlendi

06 Mart 2015 14:26

Konya'da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış ile Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla Ankara'ya ve İstanbul'a uğurlandı.

Şehit pilotlar Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış (34) ile Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı'nın (33) cenazeleri dün gece askeri uçakla Konya'dan Eskişehir'e getirildi. Şehit pilotlar için bu sabah görev yaptıkları Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti ve Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. 

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kuvvet Komutanları, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti ve Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Mustafa Tanış'ın eşi Sona Tanış, babası Hayri Tanış, annesi Yurdagül Tanış, bekar olan şehit Mustafa Delikanlı'nın babası Mehmet Delikanlı ve annesi Müyesser Delikanlı, şehitlerin yakınları ile sivil ve askeri erkan katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel şehitlerin yakınların yanına giderek tek tek başsağlığı diledi. Şehit pilotların Türk Bayrağına sarılı tabutları cenaze araçlarından indirilerek askerlerin omzunda tören alanına getirildi. Şehit Mustafa Tanış'ın İngilizce öğretmeni olan eşi Sona Tanış, önce eşinin fotoğrafına sarıldı, ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 10 aylık Berna adlı kızı olan Sona Tanış uzun sürede eşinin tabutunun yanından ayrılmadı. Tanış'ın anne ve babası ile şehit Mustafa Delikanlı'nın yakınları da tabutların yanına gelip gözyaşı döktüler. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Akçınar yaptığı konuşmada "Bugün iki Mustafa'mızı vatan semalarımızdan vatan topraklarına uğurlamak için buradayız" dedi. Yapılan konuşmanın ardından şehitler için dua okundu. Duanın ardından şehitlerin tabutları askerleri omzunda tören yerinde bekleyen iki C-130 tipi askeri uçağa taşındı. Şehitlerin yakınları da aynı uçağa bindirildi. En son uçağa ise şehit Mustafa Tanış'ın 10 aylım kızı Berna, bir yakının kucağında bindi. Berna'nın tören süresince üşümemesi için bir araçta bekletildiği öğrenildi. Şehit Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış'ın cenazesi Ankara'ya, şehit Hava Pilot kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı'nın ise cenazesi toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla İstanbul'a götürüldü. Eskişehir'den 112 Filo'ya ait F-4E 2020 askeri savaş uçağıyla dün sabah gittikleri Konya'da şehit olan Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış'ın 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 112'inci Filo'da, Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı'nın da aynı üs komutanlığına bağlı 111'inci Filo'da görev yaptığı belirtildi.

ETİKETLER

konyatatbikatf4 uçakşehit askerlercenaze

İlgili Haberler

Konya'daki tatbikatta askeri uçak düştü

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığ'ndan havalanan F-4 askeri uçak düştü, 2 asker şehit oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24