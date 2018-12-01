T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tatbikat gereği düşen helikopterdeki yaralılar için zamanla yarıştılar

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN'de, İl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Helikopter Enkaz Alanına Yaklaşım ve Uluslararası Bina İşaretleme' tatbikatı' gerçeği aratmadı

01 Aralık 2018 13:50

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN\'de, İl Sağlık Müdürlüğü\'nce düzenlenen \'Helikopter Enkaz Alanına Yaklaşım ve Uluslararası Bina İşaretleme\' tatbikatı\' gerçeği aratmadı.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 30 personel ile \'Helikopter Enkaz Alanına Yaklaşım ve Uluslararası Bina İşaretleme\' tatbikatı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Servet Yıldız, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları Hasan Timurağaoğlu ile İsa Aydoğan, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Osman Ballı, Afet ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Feyzi Özünal\'ın izlediği tatbikat, Artuklu ilçesinin Sultan köyü yakınlarında gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin de (UMKE) katıldığı tatbikatta, senaryo gereği Diyarbakır\'a giderken olumsuz hava şartları nedeniyle Sultan köyü yakınlarına düşen bir helikopterin enkazına ulaşma ile yaralıların tahliyesinden sonra hastanelere nakli sağlandı.
İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, tatbikatla, oluşabilecek bir afette ekiplerin doğru ve hızlı müdahale etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, \"Tatbikatları heyecanla izledik, gerçeğini aratmayan bir tatbikattı. Mardin UMKE ekiplerimiz, Sultanköy bölgesinde 3 gün kamp gerçekleştirdiler. Burada arkadaşlarımızın olayda intikal kabiliyeti, yol emniyetinin alınması, yaralıların sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, ilgili sağlık kuruluşlarına taşınması işlemini, izlemiş olduk. Bu anlamda UMKE olarak değişik zamanlarda ve acil durumlarda ekipleri hazır hale getirmek için tatbikat yapmaktayız. Ekiplerimizin daima hazır olmalarını sağlamak için bundan sonra da tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Bu çalışma için de katkı veren tüm ekip çalışanlarımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum\" dedi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞ MARDİNDHA MARDİNSağlık MüdürlüğüEnkaz Alanına YaklaşımUluslararası BinaSağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri BirimiSağlık Müdürü Saffet Yavuz Sağlık Hizmetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24