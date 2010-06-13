Tatbikat gerçek oldu, az kalsın boğuluyordu!

<span class="arabaslik"><span>T24 -</span></span><span> <strong>Kandıra ilçesinde boğulma olaylarına karşı yapılan tatbikat sırasında şişme bottan düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi, arkadaşları tarafından kurtarıldı.</strong> <br /><br /><br /> <img src="/media/13062010/haber-ici-tatbi.jpg" /><br /><br /><br />Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda kurulan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. <br /><br /><br />Törenin ardından yapılan tatbikatta, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaranlar tarafından başarılı bir şekilde kıyıya çıkartıldı. <br /><br /><br />Tatbikatın sonunda şişme botla görev yerine dönen Soner Güney, botun alabora olması sonucu denize düştü. <br /><br /><br />Boğulma tehlikesi geçiren Güney, arkadaşları tarafından kurtarıldı. <br /><br /><br />Kıyıdaki ilk müdahalelerin ardından Güney, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.</span>