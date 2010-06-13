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Yaşam

Tatbikat gerçek oldu, az kalsın boğuluyordu!

Kocaeli'de boğulmaya karşı yapılan tatbikatta bottan düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi, arkadaşları tarafından kurtarıldı.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - Kandıra ilçesinde boğulma olaylarına karşı yapılan tatbikat sırasında şişme bottan düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi, arkadaşları tarafından kurtarıldı.


  


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda kurulan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.


Törenin ardından yapılan tatbikatta, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaranlar tarafından başarılı bir şekilde kıyıya çıkartıldı.


Tatbikatın sonunda şişme botla görev yerine dönen Soner Güney, botun alabora olması sonucu denize düştü.


Boğulma tehlikesi geçiren Güney, arkadaşları tarafından kurtarıldı.


Kıyıdaki ilk müdahalelerin ardından Güney, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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