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Tatava TV'nin bu akşamki konukları Rutkay Aziz ve Tan Oral

Hakan Aksay'ın sunduğu program bu akşam 21.00'de Artı TV'de

19 Şubat 2018 14:27

Hakan Aksay'ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV programında bu akşam oyuncu ve tiyatro yönetmeni Rutkay Aziz ile karikatürist Tan Oral sanat-kültür hayatını ve haftanın “tatavalık” gelişmelerini değerlendirecekler.

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’de ayrıca son zamanların sosyal medya paylaşımları ve toplumsal, ahlaki, kültürel konularla ilgili çeşitli sohbetler yer alacak.

‘Farklı, samimi, eğlenceli program’

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından haberlerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

- Birinci bölüm (Mine Söğüt ile): https://www.youtube.com/watch?v=SqgublFXyfA

- İkinci bölüm (Menderes Samancılar ile): https://www.youtube.com/watch?v=ZKEofzcMe2E

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Güvenç ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Onur İşçi Suriye’deki son gelişmeleri ve Rusya-ABD ilişkilerini ele alacaklar.

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 20 Şubat salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ). 

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Hakan AksayRutkay AzizTan Oraltatava tvhaberFarklısamimieğlenceli programDünyanın Öteki Yüzü

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