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Tatava TV'nin bu akşamki konukları Pınar Kür ve Ali Duran Topuz

Hakan Aksay'ın sunduğu program bu akşam 21.00'de Artı TV'de

05 Şubat 2018 13:31

Hakan Aksay'ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV programında bu akşam yazar Pınar Kür ve Gazeteduvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, edebiyatı ve gazeteciliği değerlendirecekler.

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’de ayrıca son zamanların sosyal medya paylaşımları ve toplumsal, ahlaki, kültürel konularla ilgili sohbetler yer alacak.

"Farklı, samimi, eğlenceli program"

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından haberlerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci Bölüm (Turgay Fişekçi ile): https://www.youtube.com/watch?v=P9aFzLuldoc

İkinci Bölüm (Doğan Akın ile): https://www.youtube.com/watch?v=WQcCZoDImZ8&t=5s

 

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda Ortadoğu uzmanı, akademisyen Erhan Keleşoğlu ve Turrus Proje Geliştirme Derneği Başkanı, yazar İvan Starodubtsev Suriye’deki son gelişmeleri ve Soçi Süreci’ni ele alacaklar.

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 16 Aralık salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).

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