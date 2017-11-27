Tatava TV’nin bu akşamki konukları Perihan Mağden ve Orhan Alkaya

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu haftalık Tatava TV adlı programın bu akşamki konukları yazar Perihan Mağden ve oyuncu, yazar, şair Orhan Alkaya.

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’nin ana konusu “Nesilden nesile... Değişen hayatımız ve değerlerimiz...” Son günlerin sosyal ve medyatik gündem konuları ve hayat üzerine sohbetler...

‘Farklı, samimi, eğlenceli program’

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci bölüm (Ahmet Mümtaz Taylan ile):

https://www.youtube.com/watch?v=iKIuFeqhAE4

İkinci bölüm (Kadri Gürsel ile):

https://www.youtube.com/watch?v=wQyu4BOgRrY

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda, çarşamba günü Soçi’de yapılan Putin- Erdoğan-Ruhani Zirvesi ve Suriye’deki durum ele alınacak. Canlı yayın konukları Moskova Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kerim Has ve İstanbul’da sergi düzenleyen Rus ressamlar Aygül Okutan ile Evgeniya Yayıkoğlu.

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).