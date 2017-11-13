Tatava TV’nin bu akşamki konukları Genco Erkal ve Melis Alpan

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu haftalık Tatava TV adlı programın bu akşamki konukları ünlü tiyatro ustası Genco Erkal ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Melis Alpan.

Tatava TV’nin altıncı bölümünün ana konusu “Hayatın anlamı: Bir insan ömrünü neye vermeli?". Program bu akşam saat 21.00'de Artı TV'de...

"Farklı, samimi, eğlenceli program"

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor. “Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci Bölüm (Mirgün Cabas ile): https://www.youtube.com/watch?v=UBWMkCZSqII

İkinci Bölüm (Ercan Kesal ile):https://www.youtube.com/watch?v=-xAufucXZ3I

Dünyanın Öteki Yüzü devam ediyor

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunacak.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda Erdoğan-Putin Soçi Zirvesi ve Suriye’deki durum ele alınacak.

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor.