T24 LogoT24 Logo
Medya

Tatava TV’nin bu akşamki konukları Genco Erkal ve Melis Alpan

Hakan Aksay’ın sunduğu program bu akşam 21.00’de Artı TV’de

13 Kasım 2017 20:14

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu haftalık Tatava TV adlı programın bu akşamki konukları ünlü tiyatro ustası Genco Erkal ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Melis Alpan.

Tatava TV’nin altıncı bölümünün ana konusu “Hayatın anlamı: Bir insan ömrünü neye vermeli?". Program bu akşam saat 21.00'de Artı TV'de...

 

"Farklı, samimi, eğlenceli program"

 

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor. “Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci Bölüm (Mirgün Cabas ile):  https://www.youtube.com/watch?v=UBWMkCZSqII

İkinci Bölüm (Ercan Kesal ile):https://www.youtube.com/watch?v=-xAufucXZ3I

 

Dünyanın Öteki Yüzü devam ediyor

 

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunacak.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda Erdoğan-Putin Soçi Zirvesi ve Suriye’deki durum ele alınacak.

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor.

ETİKETLER

Tatava TVHakan AksayArtı TV

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24