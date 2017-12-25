Tatava TV'nin bu akşamki konukları Eşber Yağmurdereli ve Zehra Çelenk

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV adlı haftalık programın bu akşamki konukları avukat Eşber Yağmurdereli ve yazar, senarist, köşe yazarı Zehra Çelenk…

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV programında, 2017’nin “tatavalık haberleri”, son günlerin sosyal ve medyatik gündem konuları ve hayat üzerine sohbetler yer alacak.

"Farklı, samimi, eğlenceli program"

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci bölüm (@BekirAgirdir ile):

https://www.youtube.com/watch?v=dQ36o6mx-90

İkinci bölüm (@AltanGordum ile):

https://www.youtube.com/watch?v=cBzSskOjfhg

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda araştırmacı yazar Aleksandr Antonov ve Gagavuz gazeteci Dmitriy Dimçoğlu, Türklerle Rusların aynı tarihsel köklerden geldiği iddialarını ve Gagavuzların sorunlarını ele alacaklar.

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 26 Aralık salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).