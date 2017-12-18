Tatava TV’nin bu akşamki konukları Bekir Ağırdır ve Altan Gördüm

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV adlı haftalık programın bu akşamki konukları araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır ile sanatçı Altan Gördüm…

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’de sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri ve hayat hakkında sohbetler yer alacak.

‘Farklı, samimi, eğlenceli program’

Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski filmlerden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci bölüm (Anjelika Akbar ile):

https://www.youtube.com/watch?v=umpfUmtQyVo

İkinci bölüm (Ahmet Ümit ile):

https://www.youtube.com/watch?v=OKPWhzpNBOQ

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda ele alınacak konular şunlar: Rusya ile S-400 alışverişi ne aşamada? Moskova ve Ankara’nın Kudüs politikası aynı mı? Ortadoğu’da Rusya-İran-Türkiye ittifakı nasıl gidiyor?

Canlı yayın konukları Rusya uzmanı gazeteci Cenk Başlamış ve Rusya Diplomasi Akademisi araştırma görevlisi Dr. Nina Belyakova…

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 5 Aralık salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).