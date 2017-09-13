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Tatarlı Höyük kazılarında Asya filine ait kalıntılar bulundu

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Ceyhan İlçesi'ndeki Tatarlı Höyük çalışmalarında Asya filine (Elephas Maximus) ait bir çene parçası ve ayak parmağı bulundu

13 Eylül 2017 15:10

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'ndeki Tatarlı Höyük çalışmalarında Asya filine (Elephas Maximus) ait bir çene parçası ve ayak parmağı bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) adına yapılan ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Ticaret Odası\'nın katkıları bulunan Tatarlı Höyük kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı. ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'den Tatarlı Höyük Kazıları Başkanı Yard.Doç.Dr. K. Serdar Girginer, yaptığı açıklamada \"Tatarlı Höyük Zooarkeoloji çalışmalarında fillere ait kalıntılar tespit edilmiştir. Fil buluntularından ilki molar diş ile temsil edilmektedir. Yapılan tür tayininde bugün yaşayan iki filden bir tanesi olan Asya fili (Elaphas Maximus) olduğu görülmüştür ve diş aşınma durumu göz önüne alındığında yetişkin bir bireye ait olduğu tespit edilmiştir\" dedi.
File ait olduğu belirlenen diğer buluntunun ise parmak kemikleri olduğunu anlatan Girginer sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Yapılan çalışmalar sonucunda bu kemiğin metacarpal olduğu belirlenmiştir. Kemiğin kaynaşma yüzeyinin kapanmamış olmasından dolayı bu kemiğin genç bir bireye ait olduğu görülmektedir. Bu buluntunun da Asya filine ait olduğunu söylemek mümkündür. Hem fildişi hem de parmak kemiği üzerinde herhangi bir kesim/işleme izine rastlanmamıştır. Buluntularımızın birinin yamaç açmalarından diğerinin de kesit temizliğinden ele geçtiği de göz önüne alındığında fillerimizin Hititler dönemi ile Geç Hitit dönemi arasındaki zaman dilimine tarihlenebileceğini ve bu dönemde Tatarlı Höyük\'te fillerin yaşamış olduğunu düşünmekteyiz. Fildişi ticaretinin ise M.Ö. II. binyıl ve M.Ö. I. binyılın ilk yarısında Doğu Akdeniz ve Suriye\'de yaygın olduğu ele geçen fildişi eserlerden zaten bilinmektedir ve Tatarlı Höyük de bu ticaretin içinde yer almış gibi görünmektedir.\"

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