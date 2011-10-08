Tataristan'da Sibel Kekilli krizi!



T24 - Tataristan'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Golden Mimbar Uluslararası Müslüman Film Festivali" Türk oyuncu Sibel Kekilli'ye verilen ödül ortalığı karıştırdı.

Geçen ay sonuçlanan yarışmada Yapım ve yönetimini Feo Aladağ’ın üstlendiği ‘’Ayrılık’’ filmi iki ödül birden aldı.





Sinemacılar ve Eleştirmenler Derneği Özel Ödülü kazanan filmin başrol oyuncusu Sibel Kekilli En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı, ancak sonuçlar açıklanırken Kekilli’nin ismi yerine sadece filmin adı okundu. Kekilli’nin daha önceden porno filmlerde oynadığını keşfeden muhafazakar Tarar basını festivali yerden vere vurdu.







Radikal'de yer alan habere göre, bunun üzerine Tataristan müftüsü Ildus Faizov, festivali düzenleyen kültür bakanlığına sert eleştirilerin yer aldığı bir mektup yazarak, “Golden Mimbar’a davet edilen oyuncuların Müslüman gelenekleriyle alakası yok. Film seçiminde dini liderlere neden sorulmuyor? Festivalin adından Müslüman kelimesinın çıkartılmasını talep ediyoruz” dedi.



Tataristan Kültür Bakanlığı ise film seçimi konsunuda müftülüğün bilgilendirildiğini dile getirdi. Kazan ulema konseyi ise bakanlık açıklamasından sonra festivalle birlikte müftüyü eleştirerek, “Müslüman festivali daha bir kaç yıl önce amacından saptı. Kazan kenti olarak kendi Müslüman film festivalimizi yapmak istiyoruz” çağrısı yaptı.







