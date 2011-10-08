T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tataristan'da Sibel Kekilli krizi!

Tataristan'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Golden Mimbar Uluslararası Müslüman Film Festivali" Türk oyuncu Sibel Kekilli'ye verilen ödül ortalığı karıştırdı.

08 Ekim 2011 03:00


T24 - Tataristan'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Golden Mimbar Uluslararası Müslüman Film Festivali" Türk oyuncu Sibel Kekilli'ye verilen ödül ortalığı karıştırdı.

Geçen ay sonuçlanan yarışmada Yapım ve yönetimini Feo Aladağ’ın üstlendiği ‘’Ayrılık’’ filmi iki ödül birden aldı.


Sinemacılar ve Eleştirmenler Derneği Özel Ödülü kazanan filmin başrol oyuncusu Sibel Kekilli En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı, ancak sonuçlar açıklanırken Kekilli’nin ismi yerine sadece filmin adı okundu. Kekilli’nin daha önceden porno filmlerde oynadığını keşfeden muhafazakar Tarar basını festivali yerden vere vurdu.


Radikal'de yer alan habere göre, bunun üzerine Tataristan müftüsü Ildus Faizov, festivali düzenleyen kültür bakanlığına sert eleştirilerin yer aldığı bir mektup yazarak, “Golden Mimbar’a davet edilen oyuncuların Müslüman gelenekleriyle alakası yok. Film seçiminde dini liderlere neden sorulmuyor? Festivalin adından Müslüman kelimesinın çıkartılmasını talep ediyoruz” dedi.


Tataristan Kültür Bakanlığı ise film seçimi konsunuda müftülüğün bilgilendirildiğini dile getirdi. Kazan ulema konseyi ise bakanlık açıklamasından sonra festivalle birlikte müftüyü eleştirerek, “Müslüman festivali daha bir kaç yıl önce amacından saptı. Kazan kenti olarak kendi Müslüman film festivalimizi yapmak istiyoruz” çağrısı yaptı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24