Tatar sanatçı, Marmaris'te yeni yıl konseri verdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel Baba\' figürünü bir araya getiren \'Kültürler Buluşması\' kapsamında düzenlenen Yeni Yıl Festivali\'nde Tatar opera sanatçısı Elvira Gimatdinova konser verdi.

19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda düzenlenen konserde sahne alan Tataristan\'ın ünlü opera sanatçısı Elvira Gimatdinova, beş dilde izleyicileri selamladı. Konseri CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, eşi Sevgi Acar, Tataristan\'dan gelen 30 konuk, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ve çok sayıda Marmarisli izledi. Belediye Başkanı Ali Acar ve vatandaşlar hareketli şarkılar eşliğinde zaman zaman dans etti. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hıristiyan dünyasının Noel kutlamaları simgesi \'Noel Baba\' kostümü giyenler, festivale katılan diğer kişilerle el ele tutuşup çember oluşturarak çalan müzikler eşliğinde Tataristan\'a özgü halaylar çekti. İki saat süren konserin sonunda festivale katılanlar, Tatar sanatçı Gimatdinova ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gimatdinova, \"Türkiye ve Marmaris çok güzel. İkinci defa dünyanın incisine geliyorum. Birçok milletten insan burada kardeşçe yaşıyor. Gösterilen ilgiden memnun kaldım. Tataristan ve Türkiye kardeştir\" dedi.



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