'Tatar Ramazan' kaçak elektrikten hakim karşısında

"Tatar Ramazan", "Ihlamurlar Altında" ve "Bir Çocuk Sevdim" gibi pek çok dizinin başrol oyuncusu Mehmet Bülent İnal, kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapsi istenen oyuncu İnal savunmasında, Türkiye’de tanınan bir sanatçı olduğunu, sosyal ve ekonomik durumu itibariyle böyle şeylere tenezzül etmeyeceğini söyledi.

Serpil Kırkeser'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Bülent İnal ve avukatı katıldı. Mehmet Bülent İnal savunmasında suçlamayı reddederek, "2011 yılı Nisan ayında taşınmaza kiracı olarak oturdum. Bu bina 20-30 yıllık bir binadır. Bu yerdeki evler müstakildir ve ayrıca elektrik sayaçları da evin dışındadır. Ben 2012 yılının Aralık ayı sonunda bu adresten taşındım. Ev eski olması sebebiyle sayaçların da eski olmasına bağlı olarak sayaçlarda bozukluk meydana gelmiştir. Bu bozukluğun benimle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bana bu hususu bildirdiklerinde ben saatin çalışmayan dönemi için ne ödenmesi gerekiyorsa ödeyeceğimi bildirdim. 17 Aralık 2012 tarihinde 392,70 TL’lik faturayım ödedim" dedi.

'Böyle şeylere tenezzül etmem'

"Dizi ve film çalışmaları nedeniyle suç tarihi 7 Kasım’dan hemen önceleri 2012 yılının Ekim ayında Bursa’daydım" diyen İnal savunmasını şöyle tamamladı:

"Ağustos ve Eylül aylarında ise tatildeydim. Evde de kimse yoktu. Bu nedenle olaya müdahil olamadım. Ben Türkiye’de tanınan bir sanatçıyım. Sosyal ve ekonomik durumum itibariyle böyle şeylere tenezzül etmem. İddianamede belirtilen miktar önemsiz miktarlardır" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

İnal’ın avukatı Aydın Kurban da müvekkilinin savunmasına katıldığını, müvekkilinin sayaca herhangi bir müdahalesinin bulunmadığını belirterek, yazılı savunma hazırlamak için süre talep etti. H?kim, kaçak elektrik tüketim tahakkukunda belirtilen 1422 TL’yı ödemesi durumunda, yasa gereği ünlü oyuncu hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine dair ihtaratta bulundu. Duruşma, İnal’ın avukatı Aydın Kuban’a savunma hazırlaması için süre veren mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İnal'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, BEDAŞ görevlilerinin 7 Mayıs 2012 tarihinde Mehmet Bülent İnal’ın Tarabya’daki evine gittikleri belirtildi. Görevlilerin yaptıkları incelemede elektrik sayacına müdahale edildiğini tespit ettikleri ve tutanak tutukları anlatıldı. BEDAŞ görevlilerinin sayacı söktükleri ve detaylı inceleme yaptıkları ifade edilen iddianamede, sayacın numaratörü ile oynandığını, şüphelinin (7 Mayıs’dan -7 Kasım 2012 tarihine kadar) 6 ay boyunca müşteki kurumun rızası olmadan kaçak elektrik kullandığı iddia edildi.

İddianamede İnal’ın TCK’nın 163/3 maddesi gereğince ’Karşılıksız yararlanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.