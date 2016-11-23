Taşyapı'nın Kadıköy'deki kaçak inşaatına durdurma

Kadıköy’deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı imar hakkı kullanarak dört tane gökdelen yapan Taşyapı’ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskan mahkeme tarafından durduruldu.

Birgün'de yer alan habere göre, Kadıköy'de meteoroloji arsası olarak bilinen araziye 45 katlı 4 gökdelen yapan Taşyapı ayrıca ruhsata aykırı toplam dokuz bin metrekare inşaat yaptı. Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilen kaçak inşaatla ilgili işlem yapılarak bu kusurların giderilmesi istendi. Taşyapı 9 bin metrekare kaçak inşaat ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı gibi Kadıköy Belediyesi’nden iskan istedi. İlgili firmaya binanın iskana aykırı bölümleri ilgili eksiklikler giderildikten sonra izin belgesi işlemlerine devam edilebileceği bildirilmesine rağmen eksiklikler yine giderilmedi. Kadıköy Belediyesi’nden kaçak inşaatına iskan alamayan firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak iskan ruhsatı aldı. Bakanlıktan alınan iskan ruhsatına itiraz eden Kadıköy Belediyesi konuyu yargıya taşıdı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi’nde görülen davada mahkeme Kadıköy Belediye’sinin haklılığına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin 24/10/2016 tarihli kararında şu ifadeler yer verildi. “Dava konusu taşınmaza ilişkin olarak kural olarak ruhsat verme yetkisi bulunan davacı belediye tarafından taşınmaz üzerinde yapılan denetimlerde ruhsata aykırılıkların tespit edildiği ve yapı tatil tutanakların tanzim edildiği, bu doğrultuda para cezaları ve yıkım kararlarının verildiği, bu işlemlere karşı açılan davalarının reddedildiği açık olup, yapı ruhsatının Çevre Bakanlığı birimlerince düzenlenebilmesi için talebin yönetmelik hükmü gereği mevzuata uygun koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün iken, davacı belediye tarafından tespit edilen eksiklikler giderilmemesine karşın davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen davaya konu tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde yasal isabet görülmemiştir”

Belediye, ‘Taşyapı’yı zarara uğrattığı’ iddiasıyla tazminata mahkum oldu

Kadıköy Belediyesine "İnşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle" durdurarak, kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 5 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminat davası açan Taşyapı, İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla davayı kazandı.

Bilirkişi raporuna göre 2007 ve 2010 yılları arasında 30 aylık süre içinde inşaatın tamamlanamamasından Kadıköy Belediye Başkanlığı sorumlu tutulurken, Taşyapı'nın imara aykırı plan değişikliklerini onaylamayan ve kamu adına dava açan Kadıköy Belediyesinin yaptırımları bilirkişi tarafından "zarara uğratmak" olarak nitelendi.

Aynı raporda Taşyapı'nın basında çıkan olumsuz yazılar nedeniyle satış yapamadığı da ifade edildi.

Bilirkişi raporuna itiraz eden ve yeni bir heyetten yeni rapor ya da ek rapor alınmasını talep eden Kadıköy Belediyesinin bu talebi de mahkemece reddedildi.

Davada Taşyapı’nın imara aykırı şekilde kaçak bina yaptığını belirten Kadıköy Belediyesi avukatları, karşı itirazların değerlendirilip ek rapor alınmadığını da hatırlatarak, açılan davanın görev ve esas yönünden reddini talep etti. Avukatların itirazlarını reddeden İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi, Kadıköy Belediyesinin 101 milyon 859 bin 43,16 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

“Kaçak inşaatı engellemek ne zamandır suç?”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasını kazanmasının bir hukuk garabeti olduğunu belirterek şunları söyledi :”Çevre Bakanlığı nedenini anlayamadığımız bir şekilde yaklaşık 9 bin metrekare kaçak inşaatı bulunan bu yapılara iskan izini verdi. Biz de bu karara itiraz ettik. Ve idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararı söz konusu firmanın tazminat davası açtığı mahkeme sunduk ama bu itiraz dikkate alınmadı. Bunun akıl ve izanla, hukukla açıklanacak bir yanı yok. Kamu olarak kaçak inşaata karşı çıkmak bizim görevimiz. Bizler bu görevde kamunun çıkar ve geleceğini korumak için bulunuyoruz. Kaçak inşaata dair işlem yapmak ne zamandan beri suç oldu?

Kamuyu, kamu çıkarlarını savunmanın bir bedeli olacaksa biz bu bedeli ödemeye her zaman hazırız ama bu ceza benim şahsıma ya da Kadıköy Belediyesine verilmiş bir ceza değildir. Tüm Kadıköylülere hatta tüm İstanbullulara verilen bir cezadır. Bu yöntemle kamunun yetki ve görevlerini sınırlamaya, kamuyu baskı altına almaya, kamu çalışanlarına ve halka gözdağı vermeye çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyecek, hukuki tüm süreci işletecek ve mücadele ver edeceğiz.”