TASS: Rusya yarın Türkiye üzerinde askeri gözlem uçuşu gerçekleştirecek

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın bu hafta Türkiye üzerinde askeri gözlem uçuşu gerçekleştireceğini yazdı.
TASS'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Ryzhkov "Gözlemler 25-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir'deki havalimanından kalkacak uçuşlarla gerçekleştirilecek. Maksimum uçuş menzili 1.900 kilometre olacak" dedi.
Gözlem uçuşu, Açık Semalar Anlaşması kapsamında yapılacak.
Bu anlaşma 1992 yılında Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanmış, Kasım 2000'de Rusya Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylamasından sonra 2001'de yürürlüğe girmişti.
Anlaşma, taraflara birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem uçuşu yapma ve dilediği rotayı seçme hakkı veriyor.
Gözlenen ülke, gözetleyici ülkeye herhangi bir yasak bölge sınırlaması koyamıyor.
Ryzhkov, gözlem için kullanılacak uçağın Tu-154M-LK-1 model olduğunu açıkladı.
Türkiye Açık Semalar Anlaşmasını 2008'de yürürlüğe koymuştu.
Rusya, 2016'da Türkiye'nin anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.
Türkiye'nın Suriye sınırı ve ülkedeki NATO üsleri üzerinde gözlem uçuşu yapmak isteyen Rusya'ya Milli Savunma Bakanlığı izin vermemişti.
Rusya, "Gözlem uçuşlarımıza izin verilmemesi, Türkiye'nin bölgedeki illegal faaliyetlerini gizlemek için yeterli değildir" demişti.
TASS'a göre Türkiye bu sefer uçuşa izin verdi.
Rus uçağında yer alacak Türk uzmanlar, Rusya'nın Türkiye'yi gözetlemesinin anlaşmaya uygun bir şekilde yapılmasını denetleyecek.
Anlaşma kapsamında uçaklardan yapılabilecek gözlemlerin belli çözünürlük sınırları bulunuyor.