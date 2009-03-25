Taşpınar-Hasman çiftine nazar değdi

Uzun süredir birlikte olan, her organizasyona birlikte katılan, birbirilerinin yanından bir an olsun kopmayan sosyetenin tanınmış çifti Nurettin Hasman ve Eda Taşpınar, göze geldi. Ünlü çift bir hafta önce yollarını şok bir kararla ayırdı.



Gecce.com'un haberine göre, Eda Taşpınar ayrılığa rağmen hala Nurettin Hasman'ın evinde yaşıyor. Ayrı çift, aynı evde göz göze gelmemeye çalışıyor. Öyle ki Nurettin Hasman bir katta yemek yiyor, Eda Taşpınar bir üst katında. İkili uykusunda da ayrı. Aynı yatağı paylaşmayan çiftin biri bir katta öteki başka bir katta yatıyor. Eda Taşpınar yeni bir ev bulana kadar bu durum böyle devam edecek.



Ayrılık sebebi ise Eda Taşpınar'ın bir bankanın reklam çekimlerindeyken Hasman'la maddi konular yüzünden tartışması...

