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Taşocağında yüksekten işçi öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/DOĞANKENT (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Doğankent İlçesi'nde taş ocağında yaklaşık 30 metreden düşen işçi 59 yaşındaki Nurettin Kutlu öldü

19 Ekim 2017 18:27

Hakan KABAHASANOĞLU/DOĞANKENT (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Doğankent İlçesi\'nde taş ocağında yaklaşık 30 metreden düşen işçi 59 yaşındaki Nurettin Kutlu öldü.
Olay, bugün öğle saatlerinde Güvenlik Köyü’nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait taş ocağında çalışan Nurettin Kutlu, yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Olay yerinde ölen Kutlu’nun cesedi, Doğankent Şehit Üsteğmen Mehmet Alim Aile Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Kutlu’nun cesedi otopsi için Giresun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

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