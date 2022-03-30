Taşocağına karşı mücadele eden Rizeliler: Ağaçlarımız acımasızca kesildi; son balı Erdoğan’a gönderdik, bir daha yeme şansı olmayabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı “şifa reçetesi”ne bir tepki de Rizelilerden geldi. Taşocağına karşı mücadele eden Rizeliler, “En kaliteli kestane balı burada üretiliyor. Ancak ağaçlarımız acımasızca kesildi. Son balı Erdoğan’a gönderdik. Bir daha yeme şansı olmayabilir” dedi.

Erdoğan, çiftçilerle sohbeti sırasında, “Gece yatarken manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi yerim. Şifa” tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine hemşerileri, “Kestane balı, taş ocağı için feda ediliyor” uyarısı yaptı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Rize’nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde, Cengiz İnşaat tarafından yürütülen taşocağı projesine karşı direnen çevreciler, “Bölgede bütün ekosistem yok olma noktasına geldi” dedi. Bölgenin, kestane balının üretildiği en önemli yerlerden olduğuna vurgu yapan İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcücü Asuman Fazlıoğlu, “Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Kestane balı’ yiyorum. Ancak kestane balı yetiştirilen bir yerde taşocağı yapılmasına ses çıkarmıyor. Şifasına inanıyorsa bu ürünü korumalı. Kaynağına sahip çıkmak lazım. Hemşerimiz ama hiç umurunda değiliz” dedi.

Rize İşkencedere Vadisi’nde yıllık ortalama 22 tona yakın kestane balı üretildiğini kaydeden Asuman Fazlıoğlu, “İşkencedere’deki kestane balı Türkiye’nin en iyi ballarındandır. Ancak taşocağı için kestane ağaçlarını acımadan kesiyorlar. Arıcılık imkânı ortadan kalkıyor. Arılar ölüyor ya da göç ediyor. Arılar buradan giderse bin yıl üretim olmayacak. Biz son kestane ballarını siyasi parti başkanlarına ve Cumhurbaşkanı’na gönderdik. Dedik ki ‘Bir daha yeme şansınız olmayacak.’ Bir geri dönüş olmadı" diye konuştu.