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Yaşam

Taşlı sopalı kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

Şanlıurfa'daki kavgada 4 kişi yaralandı

01 Eylül 2017 22:24

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa‘nın Merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde gelin ile damadın yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafları ayıramayınca havaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı.

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