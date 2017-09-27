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Taşlar, bu fabrikada sanat eserine dönüşüyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası, dağdan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayaları işleyerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürüyor

27 Eylül 2017 12:42

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası, dağdan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayaları işleyerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, \"Türkiye\'de belediyeler arasında sadece bünyemizde böyle bir tesis var. Dev kayalar, burada sanat eserine dönüşüyor\" dedi.
Atakum İlçesi Sarıışık Mahallesi\'nde 2007 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin metrekare alana kurulan ve 70 personelle hizmet veren Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası, 10 milyon TL değerinde ki makine parkıyla dağdan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayaları birer birer işeyerek sanat eserine ve şehir mobilyasına dönüştürüyor. Plaka taş, bordür, oluk taşı, küp taş, dekoratif taş, oturma bankları, notalar, ay-yıldız, Atatürk heykeli, yüzey kaplama elemanları gibi birçok dekoratif eserin üretiminin yapıldığı Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, şöyle dedi:
\"Türkiye\'de belediyeler arasında sadece bünyemizde böyle bir tesis var. Şehrimizin her noktasındaki taş ihtiyacı bu fabrikadan sağlanıyor. Kentimizin ihtiyaç duyduğu ihtiyacı dışarıdan satın almayarak büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Sadece ekonomik açıdan bir katkı değil estetik açıdan da şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. Nebiyan Dağı’ndan elde ettiğimiz büyük kaya parçaları ahşap keser gibi bu fabrikanın içerisinde kesip istediğimiz boyutta üretiyoruz. Bilgisayar ortamında yapılan dekoratif şekillerde CNC tel kesme makinesiyle dekoratif kesimler yapılabiliyor. Dev kayalar, saatler süren çalışmaların ardından burada şehir mobilyasına ve sanat eserine dönüşüyor. Ürettiğimiz taşları şehrimizin birçok noktasına anında seriyoruz. Bu taşlardan bir koltuk takımı bile yapıp şehrin bir köşesine oturtturarak onu bir şehir mobilyası haline dönüştürüyoruz.\"
GÜNDE 50 TON KÜP TAŞ ÜRETİLİYOR
Günde 50 ton küp taş ürettiklerini ve taşların 1 gramını bile ziyan etmediklerini söyleyen Mustafa Yurt, şöyle dedi:
\"Günde 50 ton küp taş, yani çeşitli ebatlarda küp taşlar üretiyoruz. Peyzaj ve rekreasyon çalışmalarının ihtiyaç duyduğu taşları da üretiyoruz. Biz projesi çizilen her bir figürü orada üretebiliyoruz. Biz ürettiğimiz taşın 1 gramını bile ziyan etmiyoruz. Onları kırarak alt temel malzemesi olarak kullanıyoruz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil çevre belediyelerimizin özel projelerine de buradan bedeli karşılığında malzeme verebiliyoruz. Biz piyasa değerinin altına bu çalışmaları imal ediyoruz\" diye konuştu.

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