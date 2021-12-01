Taslakta yer alan detay Sayıştay’ın yayımlanan raporunda sansürlendi: ÖSYM ihalesine 47 yıldır tek firma katılıyor

Sayıştay Başkanlığı’nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı 2020 yılı taslak denetim raporu ortaya çıktı. 1974 yılından günümüze kadar söz konusu ihalelere tek firmanın katıldığı belirtilen raporda, idarenin tek katılımcı firmayla pazarlık gücünün sınırlı olduğu vurgulandı. Bu bulgunun, yayımlanan Sayıştay denetim raporundan çıkarılmasına dikkati çeken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Sansürlenen çok önemli bulgular, bu taslak raporda yer alıyor” dedi.

Sayıştay’ın geçen temmuz ayında hazırladığı ÖSYM Başkanlığı 2020 yılı taslak denetim raporunda “Sınav işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin ihalelere yıllardır tek firmanın katılması ve yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanması” adlı bir bölüm yer aldı. Raporda ÖSYM tarafından 2019 yılında 8 milyon 145 bin 628 kişinin girdiği 40 sınav, 2020 yılında 10 milyon 698 bin 552 kişinin girdiği 36 sınav yapıldığı ve 2021 yılında da yaklaşık 8 milyon 241 bin 96 kişinin gireceği tahmin edilen 22 sınav yapılmasının planladığı belirtildi. Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, rapora ulaşan TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

"Bu bulgunun yayımlanan ÖSYM 2021 Yılı Sayıştay Raporu’ndan neden çıkarıldığı ise şüpheleri artırıyor"

“Sansürlenen Sayıştay’ın ÖSYM Taslak Raporu’nu ortaya çıkardık. Sayıştay’ın yayımlanan raporunda yer alması engellenen, sansürlenen çok önemli bulgular, bu taslak raporda yer alıyor. Taslak rapora göre ÖSYM’nin, sınav işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin ihalelere yıllardır sadece tek firma katılıyor. Böylelikle maliyetin altında kırımlı fiyat teklifleri alabilecekken yıllarca ihaleler ya yaklaşık maliyet etrafında ya da yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanıyor. 2020’de nakliyat ve dağıtım dahil tüm sınav işlemleri için belirlenen yaklaşık maliyet 289 milyon lira. Ancak ihale, 294 milyon lira üzerinden bağlanıyor. ÖSYM bu ihalede en az 5 milyon lira zarar ediyor. Son 10 yılda ihalelerin yedisi yaklaşık maliyetin üzerinde, yalnızca üçü ise yaklaşık maliyetin yüzde 1 altında. ÖSYM hemen her yıl zarar ettiriliyor. Soruları çalınan, geçen yıllarda gençlerin geleceğinin karartılmasından sorumlu yetkililerin cirit attığı ÖSYM’nin, 2021’de 8 milyon 241 bin 96 kişinin gireceği 22 sınavı liyakatli bir şekilde yapıp yapamayacağı soru işareti yaratıyor. Bu bulgunun yayımlanan ÖSYM 2021 Yılı Sayıştay Raporu’ndan neden çıkarıldığı ise şüpheleri artırıyor.”