Taşköprü sarımsağına Çin tehdidi

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - TÜRKİYE\'de, Çin\'den ithal edilen tohumlarla yapılan sarımsak üretiminin artması, Kastamonu\'nun Taşköprü İlçesi\'ndeki sarımsak üreticilerini tedirgin etti. Taşköprü Sarımsak Üretilcileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, \"Çin\'den ithal edilen tohumların verimi yüksek olduğundan biz rekabet etmekte güçlük çekiyoruz. Ancak bizim kalitemiz kesinlikle onlardan farklı. Bu konuda tüketicimizi bilgilendirmemiz gerekiyor\" dedi.

Özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş gibi kentlerde Çin\'den ithal edilen tohumlarla yapılan sarımsak üretimi, son dönemde arttı. İri taneli ve yüksek verimli olduğu için tercih edilen Çin orjinli sarımsağın piyasasının yayılması, Kastamonu\'nun Taşköprü İlçesi\'nde adına festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağını tehdit etmeye başladı.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, ilçede sarımsak üretiminin geçen yıla göre 6 bin ton arttığını söyledi. Eligüzeloğlu, buna rağmen verimi daha yüksek olan Çin orjinli sarımsakla rekabet etmekte zorlandıklarını söyledi. Taşköprü sarımsağının kalitesinin tartışılmaz olduğunu ifade eden Eligüzeloğlu şöyle konuştu:

\"Taşköprü sarımsağının kalitesi tescillenmiştir. Kimyasal ve morfolojik özellikleri labaratuvar ortamında test edilerek belirlenmiş bir üründür. Bazı bölglerin sarımsakları da bizim Taşköprü sarımsağı ile aynı kalitede olduğunu iddia ediyorlar ancak, onların böyle bir araştırma ve labaratuvar ortamında sonuçlanmış çalışmaları ve belgeleri mevcut değil. Bizim sarımsağımız ise Türkiye’de tescillenmiş ve kalitesi tespit edilmiş tek sarımsak türüdür.\"

Buna rağmen üreticlierin hak ettiği ölçüde para kazanamadığını ifade eden Eligüzeloğlu, \"Bunun nedeni de sarımsak fiyatlarının şu anda düşük seyretmesidir. Bu fiyatın geçen yıla göre az olmasının en önemli nedeni ise başta Gaziantep olmak üzere diğer bölgelerde önceki yıllarda ithal edilen verimi daha yüksek olan Çin tohumu üretiliyor ve bizimle rekabet halindeler. Onların verimi yüksek olduğundan biz tabi rekabet etmekte güçlük çekiyoruz. Bizim kalitemiz kesinlikle onlardan farklı. Tüketicimiz bunu tam anlamıyla bilemiyor. Tüketicimizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Ayrıca piyasaların sarımsağa doygun olması arzı düşürdüğünden bu da yine fiyatlara yansımış durumda\" diye konuştu.

Taşköprülü sarımsak üreticisi Şevket Aytaç da sarımsak fiyatındaki düşüşün Gaziantep ve Kahramanmaraş\'ta üretilen Çin orjinli sarımsaklardan kaynaklandığını kaydetti.

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