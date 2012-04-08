Taşkınlık yapan zombiler halkı korkuttu!

İstanbul Sarayburnu’nda "Zombie Walk" için toplanan makyaj yaparak zombi olan kadınlı erkekli yüzlerce kişi, yoldan geçen arabaları sallayıp piknik yapan vatandaşları korkuttu, çimlere bastı. İzinli olarak düzenlenmek istenen ve renkli görüntülere sahne olan "Zombi Yürüyüşü" zombilerin taşkınlıkları nedeniyle iptal edildi.

İnternet üzerinden örgütlenen çoğunluğu lise öğrencisi kadınlı erkekli yüzlerce kişi, Zombie Walk’ın (Zombi Yürüyüşü) üçüncüsü için öğlen saatlerinde Sarayburnu’nda toplandı. Etkinliğin, tamamen marjinal kesimin eğlencesi amacıyla yapıldığını ve gençlere yönelik sosyal amaçlı olduğunu, siyasal bir amacının olmadığı belirtildi. Katılımcılar, kendilerine yaralı yüzden sakat bacağa kadar korkutucu makyaj yaptılar. Bazıları gelinlik giyerken bazıları büyücü olmayı tercih etti. Ayrıca içinde zombi hikayesi olan bütün film, dizi ve romanlar katılımcıların ilham kaynağı alanlar da vardı. Makyaj ve kostümlerini tamamlayan zombiler yüksek sesle bağırıp çevredeki vatandaşı korkutmaya başladı. Sahil Kenedy Caddesi’ne çıkan zombiler trafiği kesip bazı araçları içinde yolcuları sallamaya başladı. Kısa süreli trafik sıkışıklığına rağmen araç sürücüleri de bu yaşananları gülerek karşıladı, bazıları irkildi.

'Akıl yok dert yok", "GDO’suz insan istiyoruz'

Saat 15.00’te katılımcılar hep beraber Sarayburnu’ndan Çemberlitaş’a doğru yürüyüşe geçti. Zombilerin elinde bulunan "Akıl yok dert yok", "GDO’suz insan istiyoruz" ve "Zombi yürüyüşü parkurları istiyoruz" yazılı dövizler dikkat çekti. Gülhane Parkı içine girildiğinde eğlencenin dozunu artıran zombiler, yoldan çıkaran çimler üzerinde koşmaya başladı. Zombilerden bazıları piknik yapan vatandaşları korkuttu. Bu davranışları normal karşılayanlar olduğu gibi tepki gösterenler de oldu. Zombilerin hareketlerinden korkan bir çocuğun ağladığı görüldü. Yaşanan taşkınlıklar üzerine etkinlik Yöneticisi Gökhan Akar, ve Tayfun Genç, katılımcıları çevreyi rahatsız etmemesi konusunda uyardı. Ancak tüm uyarılara rağmen zombilerin taşkınlığı artırması üzerine emniyet yetkilileri izinli olan yürüyüşü iptal edildiğini belirtti.

Polisin "Yürüyüş iptal. Dağılın" sözleri üzerine zombiler tepki içerikli yüksek seslerle önce toplanma yeri olan Sarayburnu’na gitti. Buradan da makyajlarını silip etkinliğe son verdiler.