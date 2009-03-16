Taşınmak kaybetme korkusuna yol açıyor

Uzun yıllar oturulan ev ve mahalleden taşınmanın, çocukların gelecek yaşamlarında kaybetme korkusu yaşamasına yol açabileceği bildirildi.



Bursa'da özel bir hastanede görevli Klinik Psikolog Elif Kutlu Merzeci, yaptığı açıklamada, uzun yıllar oturulan evden ve mahalleden taşınmanın, özellikle çocukların psikolojisini olumsuz şekilde etkileyeceğini söyledi.



Çocukların yaşadığı ve büyüdüğü çevreyle bağlar geliştirerek büyümesinin oldukça sağlıklı olduğunu ifade eden Merzeci, şunları kaydetti:



"Yetişkinler kadar çocuklar da mahalle ve apartman arkadaşları, komşuları ile bağlar kurar. Özellikle evle kurulan bağlar önemlidir. Bağların birden koparılması, sebeplerin anlatılmaması, fikrinin sorulmaması, çocuğun içinde bir yarım kalmışlık hissine sebep olacaktır. Veda edip sağlıklı bir ayrışmanın sağlanamaması, ileride çocuğun birçok kişiye, duruma ilişkin kaybetme korkusu yaşamasına davetiye çıkaracaktır. Onun kontrolünde olmayan bu ayrılış, hayatında diğer olası ayrılışların da kontrolünde olmayacağı endişesiyle tanıştırır."



Merzeci, taşınma kararında çocukların da fikirlerinin alınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Taşınma sebeplerinin, onların anlayabileceği ölçüde net bir dil kullanılarak anlatılması gerekir. Gerçekçi olmayan vaatler vermemeye dikkat edilmeli. Örneğin madden manen zorlanılan bir dönemde 'her şey artık çok güzel olacak' demek çok gerçekçi değildir. Bunun yerine hayat içinde bazen sıkıntılı dönemler olabileceğini ama birbirimize destek olarak çözümler bulmaya çalışacağımızı anlatmak çok daha uygundur."



(AA)

