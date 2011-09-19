Taşınıp bildirmeyenlere 354 lira ceza

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Vatandaş yeteri kadar bilgilendirilmedi

Para cezası kesilenler, 15 gün içerisinde mahkemeye başvurabilir





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 20 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve yıl içerisinde gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan ya da hiç beyanda bulunmayan kişilere idari para cezası uygulanmasını öngören Yönetmelik kapsamında, on binlerce kişiye idari para cezası uygulandı. 2011 yılı için, 20 iş günü içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 354 TL, gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara ise 710 TL idari para cezası uygulanıyor.Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, konuya ilişkin olarak ANKA’ya yaptığı açıklamada, vatandaşların adres değişikliğini bildirmediği için 354 TL ceza ödemek zorunda olduğuna dair yeteri kadar bilgilendirilmediğini ifade ederek, "Bazı cezaların uygulanması elbette gerekiyor. Bugün bizlerde birçok hukuki ilişkilerimizde dahi bize bildirilen adreslere yazışmalar yapıyoruz. Ama gönderdiğimiz kişiler o adresten taşınmış olabiliyor. Bu nedenle doğru adresin verilmesi için bir cezai yaptırım uygulanmalı" dedi.Türkiye’de kötü niyetli kişilerin bazen kasıtlı olarak doğru adres bildirmediğini söyleyen Kaya, "Birçok olaydan veya cezadan kaçmak için adres değişikliği yapılıyor. Yanlış ikametgah gösteriliyor. Bu nedenle cezai yaptırımın uygulanması iyi bir şey. Ancak bir de para cezası olduğunu veya adres değişikliğini Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmesi gerektiğinden haberdar olmayan vatandaşlarımız var. Bunlar arasında 659 TL asgari ücretle çalışan işçinin taşındığını ve 20 gün nedeniyle bu cezayı ödemek zorunda kaldığını düşünün. Bu açıdan da para cezası fazla" diye konuştu.Kaya, yerel yönetim olarak muhtarlıkların halkı bilgilendirmesi gerektiği ifade ederek, "Biz bir para cezası olduğunu Nüfus İdaresine gittiğimizde öğreniyoruz. Devlet diyor ki ‘ben bir kanun çıkardım sen de bunu öğrenmelisin, ben sana öğretmek zorunda değilim.’ Bugün trafikte bile bir olayda bu kadar yüksek bir ceza miktarı uygulanmıyor. Vatandaşın bilinçlendirmesi gerekiyor bu konuda" ifadelerini kullandı.Para cezası kesilenler, 15 gün içerisinde sulh ceTaşınıp bildirmeyenlere 354 lira cezaEvini yeni taşıyarak adres değişikliği yapan, ancak bunu 20 iş günü içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmediği için para cezası uygulanan kişilerin sayısı on binlere ulaştı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, bu kişilere uygulanan 354 TL’lik idari para cezasının çok yüksek olduğunu ve bu kişilerin adres değişikliğini bildirmediği için para cezası uygulandığına dair yeteri kadar bilgilendirilmediğini savundu.