Taşındığını bildirmeyene para cezası

T24- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre taşındıkları yerin adres bilgilerini nüfus müdürlüklerine bildirmeyenlere para cezası veriliyor.





Bakanlar Kurulu kararı ile 2006 yılında çalışmalarına başlanan Adres Kayıt Sistemi, kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması, nüfus hareketlerinin her an izlenebilmesi, MERNİS kayıtlarındaki T.C. kimlik numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirilmesine olanak sağlıyor.





Sisteme göre, adres değişikliği yapanların, 20 iş günü içerisinde yeni adres bilgilerini bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor. Bu süre içinde adres değişikliği beyanında bulunmayanlar para cezası ile karşılaşıyor. Ancak, sistemin tam olarak rayına oturması için geçen yıllarda ceza uygulanmadı.





Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile adres değişikliği beyanı vermeyenlere para cezası uygulanması istendi. Yılbaşından itibaren taşındığı halde yeni adres bilgilerini bildirmeyenlere para cezası uygulanmaya başlandı. Ceza uygulaması için son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mart tarihinde yeni bir genelge gönderildi.



VATANDAŞIN HABERİ YOK





Vatandaşın böyle bir uygulamadan haberdar olmaması ceza miktarlarını artırıyor. Uygulamaya göre, yeni adresine taşınan vatandaşların 20 iş gününde adres bilgilerini nüfus müdürlüklerine iletmesi gerekiyor. Ancak, bu süre içinde bilgi vermeyenlere hemen ceza kesilmiyor.





Boşaltılan eve bir başkası taşınarak kayıt yaptırmak istediği zaman o ev dolu gözüktüğü için, taşınma beyanının gerçek olup olmadığının anlaşılması amacıyla muhtarlıklar ve polisten tahkikat talep ediliyor. Muhtar ve polis, o evde kimin yaşadığını tespit ediyor. Eve yeni taşınan kişinin beyanı doğruysa bilgileri kayıt altına alınıyor. Evi boşaltan ise sistemde şüpheli duruma düşüyor. O kişi, ikametgahı ile ilgili belge almak istediği anda sistem otomatik olarak 329 lira para cezası kesiyor.





Kayseri’de son 1-2 aylık sürede bin civarında kişiye bu şekilde para cezası uygulandığı belirtiliyor. Vatandaşın genellikle böyle bir uygulamadan haberdar olmadığı için ceza ile karşı karşıya kaldığını belirten yetkililer, cezalı duruma düşmemeleri için adres değişikliği yaptıklarında vakit kaybetmeden nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırmalarını istiyor.





Gerçek dışı adres beyanlarında ise ceza miktarı 660 lira olarak uygulanıyor. Genellikle okul kayıtlarında gerçek dışı adres beyanında bulunulduğu belirtiliyor.