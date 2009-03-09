Taşınabilir akciğer geliyor

İngiliz bilim insanlarının geliştirdiği "taşınabilir akciğerin", solunum sorunları bulunan hastaların normal bir yaşam sürebilmelerine yardımcı olması bekleniyor.



Swansea Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği, kana vücudun dışında akciğerlere gitmeden önce oksijen veren cihazın organ nakline alternatif olabileceği belirtiliyor.



Cihazın nasıl çalıştığını gören akciğer hastaları araştırmayı memnuniyetle karşılarken, araştırmacılar, cihazın daha da küçültülmesi ve kullanışlı hale gelmesinin zaman alacağını kaydediyor.



Britanya Akciğer Vakfı, akciğerleri, solunum yollarını ve insanın nefes alabilmesini etkileyen verem, astım, kronik obstrüktif akciğer rahatsızlığı, sistik fibroz, uyku apnesi, amfizem, kuş gribi ve bronşit gibi 40'tan fazla durum olduğunu belirtirken, araştırmacılar uzun vadede bu cihazın, amfizem ve sistik fibroz gibi rahatsızlıkları bulunan, akciğer nakli bekleyen hastalar için çare olabileceğinin altını çiziyor.



(AA)

