-TAŞIMA SUYLA GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ ÇALIŞTIRIYOR FEKE (A.A) - 17.11.2010 - Adana'nın Feke ilçesine bağlı köyde, su şebekesi olmayan evlerine Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü desteği ile güneş enerji sistemi kurduran aile, sistemi çalıştırmak için kovalarla su taşıyor. İlçeye bağlı Gürümze köyünün Keher Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Zabun, ORKÖY desteği ile bir süre önce güneş enerji sistemi edindi. Ucuz ısıtma ile sürekli sıcak su bulabileceği ümidi ile sistemi kurduran Zabun ailesi, evlerine su şebekesi bağlatamayınca, sistem devre dışı kaldı. Sistemi atıl bırakmak istemeyen 5 kişilik Zabun ailesi, sırayla sistemin deposuna su taşımaya başladı. Ayhan Zabun, yaptığı açıklamada, köyde içme suyu şebekesi olmasına rağmen evine 20 metre uzaklıktaki borudan su alınmasına izin verilmediğini, 450 metre uzaktaki şebekeden de su hattı döşetemediğini belirterek, güneş enerji sisteminin rahatlığını yaşayamadıklarını belirtti.