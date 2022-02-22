Tasfiye olunacak alacak miktarı 193 milyar liraya yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre; tasfiye olunacak alacaklar, 2021 yılı aralık ayı itibarıyla 193 milyar liraya yükseldi. Tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör ise yüzde 7,8 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,4 ile enerji sektörü ve yüzde 5,1 ile turizm sektörü takip etti.

TBB Risk Merkezi, kullandırılan nakdi kredilerle ilgili verilerden oluşan raporu açıkladı. Buna göre; bankaların 2021'de kullandırdığı nakdi kredi miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artarak 5 trilyon 143 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 4 trilyon 976 milyar lirasını bankalar kullandırdı

Nakdi kredilerin 4 trilyon 976 milyar TL’si bankalar, 83 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 42 milyar TL’si finansman şirketleri ve 42 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar, 2021 yılı aralık ayı itibarıyla 193 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 183 milyar TL’si bankalara, 6,9 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı, 2021 yılında bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,6 oldu.

Alacak oranı en yüksek sektör inşaat

Aralık 2021 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 7,8 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 5,4 ile enerji sektörü ve yüzde 5,1 ile turizm sektörü takip etti.

Ticari krediler yüzde 43 arttı

Ticari krediler 4,1 trilyon TL oldu. Ticari krediler, yüzde 43 artarak 4.096 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 80 oldu. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahip.

Bireysel krediler 1 trilyon TL'ye ulaştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 21 artarak 1.046 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 29’unu konut kredileri, yüzde 20’sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı, bir önceki yıla göre 0,3 puan artarak yüzde 2,6 oldu.

Bireysel kredi kullananların sayısı 1 yılda 900 bin kişi arttı

Bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı 34,9 milyon oldu. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son 1 yılda yaklaşık 900 bin kişi artarak 34,8 milyon kişi olurken ortalama kredi bakiyesi ise 30 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Aralıkta 203 bin kişi ilk kez kredi kartı kullandı

Aralık ayında, 203 bin kişi ilk defa kredi kartı, 127 bin kişi tüketici kredisi kullanırken konut kredisi kullanan kişi sayısı 30 bin oldu. 117 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2021 yılında İstanbul’da 340 milyar TL, Ankara’da 99 milyar TL ve İzmir’de 69 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. İstanbul, yüzde 28 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.