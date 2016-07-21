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Tasfiye edilen Türk akademisyenlere Çekya kapılarını açıyor

Çekya Başbakan Yardımcısı Pavel Belobradek, Türk akademisyenlerin Ortadoğu, İslam ve teknik disiplin çalışmaları açısından değerli uzmanlar olabileceğini söyledi

21 Temmuz 2016 23:00

Çekya Başbakan Yardımcısı Pavel Belobradek, Türkiye'de tasfiye edilen üst düzey akademisyenlerin istihdam edilmesi için üniversite, enstitü ve bilim-araştırma kurumlarına çağrı yapacağını belirtti.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Facebook hesabından açıklama yapan Belobradek, Türk akademisyenlerin Ortadoğu, İslam ve teknik disiplin çalışmaları açısından değerli uzmanlar olabileceğini kaydetti.

 

Türk akademisyenlerine kapılar açıldı

 

Çekya basınında çıkan haberlerde, Belobradek'in açıklamasına üniversitelerden olumlu tepkiler alındığı yazıldı.

Novinky.cz sitesinde yer alan haberde, Prag Üniversitesi'nin ülkedeki diğer üniversiteler gibi Türk akademisyenleri kabul etmeye açık olduğu belirtildi.

Masaryk ve Palacky üniversitelerin yapılan açıklamalarda da Türk akademisyenlere kapıların açık olduğu ifade edildi.

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