Tasfiye edilen şirket kâr payı vaadiyle 13 bin kişiyi dolandırmış; markette reyon görevlisiyken 2 milyonluk araba almış!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tasfiye kararı aldığı firmalardan birinin, büyük bir saadet zinciri sisteminin parçası olduğu ortaya çıktı. 13 bini aşkın kişiden aylık yüzde 10 kâr payı vaadi ile 600 milyon lira para toplayan SAS Holding’in yöneticisi Sibel Koçan geçen ay sokak ortasında öldürülmüş, eski eşi Süleyman Aydın ise cinayetten 2 saat sonra intihar etmişti.

BDDK, geçen hafta, faizsiz ev veya otomobil edindiren 21 firmanın tasfiye sürecine alındığını açıkladı. Listede, Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ de yer aldı. Kayıtlara göre, 15 milyon lira sermayeli şirket 28 Ekim 2020’de kuruldu. Çeşitli illerde 31 şubesi bulunan Gerçek Evim’in yönetimine önceki gün 6 kişilik tasfiye memuru atandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; atanan memurlar, şirketin varlığına görepara yatıran kişilere ödeme yapacak. Tasfiye sürecine başlanan Gerçek Evim ile ilgili detaylar ise dikkat çekici. Anılan şirket, saadet zinciri yöntemi ile işleyen SAS Holding’e bağlı.

13 bin kişi, 600 milyon lira yatırdı

Para yatıran kişi sayısı 13 bin 105. Bu kişilerden toplanan paranın miktarı ise 600 milyon seviyesinde. Sistemin çığ gibi büyümesi, yüksek kâr payı vaat etmesi sayesinde oldu.



SAS Holding’e para yatıran kişilere aylık ödenen kâr payı yüzde 10 oldu. 100 bin lira yatıran kişi, aylık 10 bin TL ödeme aldı. Benzer yöntemle işleyen sistemlerde olduğu gibi ilk aylarda ödemeler düzenli yapıldı.

Markette reyon görevlisiydi, aylık kazançları 1 milyon lirayı buluyor

SAS Holding’de de kurucu isimlerin yanı sıra yönetim kademesinde bulunan isimler en çok kazananlar oldu. Ulaşılan bilgilere göre, 7 isim, binlerce kişinin sisteme para yatırmasını sağladı. Bu kişiler “milyonerler grubu” olarak anılıyor. Aylık kazançları 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.



Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K.’den oluşan ekibin, her biri 1 milyon lira değerinde olan lüks otomobillerle çektirdiği fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.



Bundan 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B., geçen ay, üyelerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 2 milyon lira değeri olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.

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