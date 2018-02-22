Taşeron işçiye kadro sınavı | Ne zaman yapılacak, neler sorulacak

2018 taşeron işçi sınav başvurusu sona erdi. Kadroya geçmek isteyen binlerce kamu ve belediye taşeron işçisi için kesin listeler yayınlanmaya başaldı. 2018 yılı taşeron işçi sınavları 3-22 Mart arasında yapılacak. Sınav itirazları ise 23-26 Mart arasında olacak. Taşeron işçi sınavında adaylara hem yazılı hem de sözlü sınav yapılacak. Sınavları geçen taşeron işçiler 2 Nisan'da kadroya geçecek.

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek olup yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilecek ve “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek.

Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekmektedir. Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı olması gerekmektedir.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecektir. Sınavlarda sorulacak sorular, sınav kurulu tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanacak olup sınavlarda başarılı olamayanlar, belirlenen tarihler içerisinde gerekçesini belirten bir dilekçe ile yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

Tespit komisyonlarının aldığı karara, hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen işçiler itiraz edebilecek. Bu itirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor.

Aralarında Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının da olduğu bazı kamu kurumları, Bakanlığın tavsiye ettiği süre dolmadan hak sahibi listeleri açıklarken, birçok kamu kurumu, başvuru sayısının fazla olması ve güvenlik soruşturması gibi işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle listelerini sonuçlandıramadı.

Kesin listede adınız olmalı

Taşeron İşçilerin 11 Ocak'ta sona eren başvurularının ardından işlemeye başlayan "Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı" aşaması için tavsiye edilen 40 günlük süre bugün sona eriyor. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim uyarınca sırada taşeron sınavı var. Kesin listelerde ismi olanlar bu sınava girecekler. Aralarında Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının da olduğu bazı kamu kurumları, Bakanlığın tavsiye ettiği süre dolmadan hak sahibi listeleri açıklarken, birçok kamu kurumu, başvuru sayısının fazla olması ve güvenlik soruşturması gibi işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle listelerini sonuçlandıramadı.

Taşeron işçi sınavı ne zaman?

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için sınav süreci başlayacak. 3-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak sınavın ardından 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılabilecek. İtiraz sonuçları ise 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Hak sahipleri en son 2 Nisan 2018 tarihinde topluca işçi kadrosuna geçirilmiş olacak. Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek.

Sınav yüz puan üzerinden

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek olup yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilecek ve “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekmektedir.

En az 50 puan gerekli

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı olması gerekmektedir. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecektir. Sınavlarda sorulacak sorular, sınav kurulu tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanacak olup sınavlarda başarılı olamayanlar, belirlenen tarihler içerisinde gerekçesini belirten bir dilekçe ile yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

İtirazlar için 3 gün süre veriliyor

Tespit komisyonlarının aldığı karara, hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen işçiler itiraz edebilecek. Bu itirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor.

Dışişleri'nde 288 kişiye kadro yolu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin listeler de ilan edilmeye başlandı. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli 20 güvenlik görevlisi ve 87 temizlik işçisi ile taşrada görevli 98 temizlik işçisi olmak üzere toplam 208 kişinin başvurusu kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı'nda 288 kişinin başvurusu kabul edilirken, 47 kişinin ki ise reddedildi.



SGK'da 141 ret

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarının başvuru hakkı bulunmadığı halde başvurdukları kaydediliyor. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yetkililer, "Dilekçe hakkı sebebiyle 'Başvuru alamıyoruz' deme şansı yok devletin, bu nedenle kapsam dışı olduğunu bile bile başvuru yapanlar oldu" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da taşeron işçilerin başvuru sonuçlarını açıkladı. Kurum, kabul edilenler ve kabul edilmeyenler olarak iki ayrı liste halinde sonuçları duyurdu. Güvenlik, temizlik, destek personeli, aşçı, tamir ve bakım personeli 929 kişinin başvuruları kabul edilirken, 141 kişinin başvurusu reddedildi. Liste yayınlayan bir başka kamu kurumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda taşeron olarak istihdam edilen 785 işçi başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanırken, 75'inin başvurusu reddedildi. Sınava girmeye hak kazananlardan 330'u temizlik işçisi, 106'sı gemi adamı.

Tespit komisyonları karar karar verirken 696 sayılı kararnameye bakıyor

İdarelerin listeleri gerekçeleri ile ilan etme zorunluluğu olmasa da bazı idareler aldıkları ret kararlarının gerekçelerini açıkladı. Ret gerekçeleri ağırlıklı olarak emekli olmaya hak kazanma, 4 Aralık 2017'den sonra işe başlama, çağrı merkezinde araçla hizmet alımına dayalı çalışma olarak sıralandı. Ret listelerinde bazı isimlerin karşısına, "Kasten adam yaralama suçundan ceza almış olma", "Yüzde 45 engelli, emekli olur" gibi notlar da düşüldü.



Kadro şartı etkiledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ret sayısının yüksek olmasını, kadro şartını taşımamasına rağmen başvuru yapan kişilere bağladı. Kadroya alımın kapsam ve kriterleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK'nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ ile tespit edildi. Tespit komisyonları, sürekli işçi kadrosu için yapılan başvuruların kapsama girip girmediğini Kanun Hükmünde Kararname ve söz konusu tebliğ çerçevesinde değerlendiriyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.

4 Nisan'da kadroya girecekler

Kadroya geçen taşeron işçiler için 4 Nisan itibari ile sürecin tamamlanması planlanıyor. 4 Nisan 2018 tarihinden itibaren kadro hakı kazanan işçiler kamu kurumlarına bağlı olarak görev alacaklar.





