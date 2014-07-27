Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Çankaya'ya çıkması durumunda taşeron sistemini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi.

Soma'da yaşanan maden faciasının bir işçi katliamı olduğunu söyleyen Demirtaş, işçi ve emekçinin alın terinin değerinin bilinmediğini savundu.

Tüm iş kazalarının arkasında taşeron sisteminin yattığını, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk iş olarak taşerona izin veren yasal düzenlemeleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi'ni de ekleyerek Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:



"Ankara'da bir devlet adamı değil, halk adamı olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Halktan, emekçiden, kadından, gençlikten yana bir cumhurbaşkanı orada olsa bunların hiçbiri olmayacaktı. İşsiz olanlar, işçi olanlar, amelelik yapanlar, sizi insan yerine bile koymayan bu düzeni değiştirmek için elinizde bir mühür var artık. O mührü doğru yere basarsanız artık size bu muameleyi yapamayacaklar. Biz ancak el ele verip kendi içimizden çıkan birini Çankaya'ya gönderirsek o zaman özgürlüğe, kardeşliğe, adalete ulaşacağız. Eğer Çankaya'da biz olursak, sizin adınıza orada ben görev yaparsam kesinlikle taşeron işçi yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğim."



Diğer cumhurbaşkanı adaylarının ezilenden, yoksuldan, işçiden yana bir tavrının olmadığını, hepsinin devletin başı olmaya çalıştığını ileri süren Demirtaş, "Tayyip Erdoğan'ı seviyorum" diyenlerin Erdoğan'ı başbakan olarak bırakmaları gerektiğini ifade etti.

'Nar gibi durmazsak, özgürlüğün tadını alamayız'

Demirtaş, şunları kaydetti: "Herkesin kendi diliyle çocuğunu büyütmesinin savunuculuğunu yapacağız. Nar gibi olacağız. Bizi birleştiren kabuk tek olacak ama içini açtığında binlerce tane olacak. Nar gibi durmazsak bu ülkede özgürlüğün tadını alamayız. Herkesin anadilinde eğitim yapmasını, anadilinde ibadet yapmasını da savunacağız. Herkesin mezhebini, inancını özgürce yaşamasının teminatı da Çankaya'da biz olacağız. Başını örtmek isteyen, camide namazını kılmak isteyen, cemevinde ibadetini yapmak isteyen özgürce yapacak."

Cumhurbaşkanı seçiminin bütün Türkiye'yi birleştirebilmenin, Edirne'den Ardahan'a eşitlik ve kardeşlik köprüsü kurmanın bir aracı olduğunu aktaran Demirtaş, seçimin savundukları ilkelerin zaferiyle sonuçlanacağını söyledi.

Kendilerinin engellenmek istendiğini, hakarete uğradıklarını iddia eden Demirtaş, Türkiye'yi adım adım dolaşıp birliği, barışı, adaleti gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi.