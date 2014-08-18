Taşeron işçi, kanalizasyondan enfeksiyon kaptığı için mi öldü?

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Zafer Açıkgözoğlu, geçen sene patlayan kanalizasyonu temizlediği sırada bulaştığı iddia edilen enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

Serbay Mansuroğlu’nun Birgün gazetesinde yer alan haberine göre, Zafer Açıkgözoğlu, geçen yıl nisan ayında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Acil Cerrahi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, Vurallar Temizlik Tekstil şirketine bağlı temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı. Hastanenin Acil Cerrahi ve Travmatoloji Bölümü'nün müşahade odalarında her türlü temizlik, dezenfeksiyon, tıbbi ve evsel çöplerin toplanıp atılması işini yapan Açıkgözoğlu'nun çalıştığı bölümün alt katını, 14 Haziran 2013 tarihinde kanalizasyon suları bastı. Zafer Açıkgözoğlu'nun da içinde bulunduğu 28 temizlik işçisinden, 40 santimi bulan lağım sularına rağmen alt katı temizlemeleri istendi.

İSKİ'nin yapması gereken temizlik işinin hiçbir önlem alınmadan çalışanlara yaptırılması sonucu çoğu işçi enfeksiyon kaparak rahatsızlandı. Zafer Açıkgözoğlu'nda ise karaciğer yetmezliği ortaya çıktı. 26 Haziran 2013'te karaciğer nakli yapıldı. Ancak nakil çözüm olmadı ve rahatsızlığı defalarca nükseden Açıkgözoğlu, sonunda kendi bakımını yapamayacak duruma geldi. İki haftadır yoğun bakımda bulunan Zafer Açıkgözoğlu, dün hayatını kaybetti. Açıkgözoğlu, memleketi Kastamonu'da toprağa verilecek.

'Taşeron sistemi öldürüyor'

Gazetemize konuşan Taşeron İşçileri Derneği Başkan Yardımcısı Güneş Cengiz, "İnsanların hayatının kurtarıldığı bir yerde ihmaller nedeniyle arkadaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Acımız büyük. Artık taşeron çalıştırmanın sona erdirilmesini istiyoruz" dedi. "Zafer rögarı açan arkadaşımız olduğu için bütün lağım suları üstüne geldi. Yoğun bakımlık oldu. Nakil yapıldı ancak nakil tutmadı" diyen Cengiz, "En fazla bu haliyle 1 yıl yaşayabileceğini biliyorduk. Karaciğer bağışı çok az. İlk nakilden sonra bu kadar hasta sıra beklediği için ikinci bir naklin yapılması da mümkün olmadı. Sonuç ortada. Taşeron çalıştırmanın tamamen ortadan kalkmasını istiyoruz. Çünkü Soma'da da gördük, burada da, taşeron sistemi öldürüyor" ifadelerini kullandı.