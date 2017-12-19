Taşeron işçi düzenlemesinde rota KHK'ya döndü

Yaklaşık 900 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesinin KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile düzenleneceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, TBMM’nin yoğun mesaisi ve şirketlerin yeni yıl öncesi hesaplarını kapatma gibi gerekçeler nedeniyle düzenlemenin kararname ile yapılacak. Ayrıca, kapsamın giderek genişlemesine yönelik beklentilerin de taşeron düzenlemesinin KHK’yla yapılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Muhalefet, şimdiden taşerona kadro düzenlemesinin Meclis’ten kaçırılmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

Daha önce iktidar kulislerine yansıyan bilgilerde, taşeron işçileri ilgilendiren yasa tasarısının Genel Kurul’da devam eden bütçe maratonun bitiminin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine getirileceği ve yeni yıldan önce Meclis’ten geçirileceği belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da düzenleme hakkında yaptığı açıklamada 2018'e girmeden önce taşeron işini halledeceklerini söylemişti.