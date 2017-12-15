İktidar kulisinden: Meclis, bütçenin ardından taşeron mesaisine başlayacak

Hükümetin, yaklaşık 900 bin taşeron işçisini ilgilendiren yasa tasarısını Genel Kurul’da devam eden bütçe maratonun bitiminin ardından öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine getireceği belirtildi. AKP kanadından edinilen bilgiye göre, son dakika sürprizi olmadığı takdirde hükümet, 22 Aralık 2017 günü tamamlanacak bütçe mesaisinin ardından tatile gitmeyerek taşeron düzenlemeyi Meclis’ten geçirip yeni yıla öyle girmeyi planlıyor.

Hükümetin planına göre düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu'na indirilecek. 2018 yılına girmeden önce düzenlemenin yasalaşması sağlanacak.

AKP’li kaynakların açıklamalarına göre tasarının kapsamı da genişletildi. Hükümetin müjde olarak lanse ettiği taşeron işçilere kadro vaadini içeren taşeron düzenleme üzerindeki çalışmaların hızlandırıldığı da belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” cevabını vermişti. Erdoğan, 5 Aralık 2017 günü grup toplantısında taşeron işçilere verdiği müjdede şunları söylemişti:

"Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren ve kamuoyunda taşeron olarak bilinen alt işveren işçileriyle ilgili düzenlemeye de değinmek istiyorum. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin, halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyunda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz. Böylece inşallah bu sorun ortadan kalkıyor, artık bu aradaki komisyonlar, taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor, hepsi böylece işçi kadrosuyla görev alıyorlar. Belediyelerde de belediye şirketlerinin, iktisadi teşekküllerinin inşallah personeli olarak göreve devam edecekler. Hayırlı olmasını diliyorum."