Tasarruflu ampullerde kanser şüphesi

T24 - Almanya’da yapılan bir araştırma sonucu tasarrruflu ampullerin kanserojen etkili kimyasallar içerdiği ortaya çıktı.



Berlin kentinde bulunan “Alab” adlı laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmada zehirli madde yayan tasarruflu ampullerin uzun süre boyunca, özellikle kişinin başının yakınında açık kalmasının tehlikeli olduğu görüldü.

Tasarruflu ampullerin çalışır durumdayken naftalin, dezenfektanlarda kullanılan fenol ve bazı oyuncaklarda bulunan stiren adlı maddeleri yaydığı belirtildi.



‘Vücuttan uzak tutulmalı’

Araştırmayı yürüten Peter Braun, “Ampullerde bulunan kanserojen maddelerin insan vücudundan mümkün olduğunca uzak tutulması gerekir” diye konuştu.

Alman Mühendisler Federasyonu’ndan Andreas Kirchner konuyla ilgili, “Bu tür ampuller havalandırma bulunmayan yerlerde ve kişinin başının yakınında çalıştırılmamalıdır” dedi.

İngiltere’de bulunan Portsmouth Üniversitesi Çevre Bilimi Profesörü Doktor Michelle Bloor ise, “Alman bilim adamlarının tezini destekleyebilmek için konuyla ilgili daha kapsamlı araştırmalar yürütülmelidir” diye uyardı.

Geçtiğimiz günlerde İsrailli biyoloji Profesörü Abraham Haifa, gece kullanılan ve mavi ışık yayan tasarruflu ampullerin vücuttaki melatonin hormonu seviyesini bozduğu için meme kanserine yol açabileceğini açıklamıştı.



