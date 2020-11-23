"Tasarruf şart" diyen AKP’li Trabzon Büyükşehir Başkanı, 63 araç için 10 milyon lira ödedi

31 Mart seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AKP'li Murat Zorluoğlu, yaptığı ilk meclis toplantısında belediyede bulunan kiralık araç sayısının çok fazla olduğunu belirterek “Tasarruf şart” dedi. AKP’li Zorluoğlu 8 ay sonra 63 araç kiraladı, 10 milyon 495 bin 980 lira ödedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, kiralanacak araçların 2019 ve üzeri model olması istendi. 10 Aralık tarihinde yapılan ihaleye 5 şirket katıldı. İhaleyi 10 milyon 495 bin 980 lira bedelle Reisler Nakliyat Turizm İnşaat Temizlik ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret şirketi kazandı. 31 Aralık'ta imzalanan anlaşmayla da araçları 1 Ocak tarihinde teslim aldı.

"Tasarruf tedbirleri unutuldu"

Ortahisar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Oktay Söğüt, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan ve milyonlarca lira ödenecek olan araçları gündeme taşıyarak tasarruf tedbirlerinin unutulduğunu söyledi.