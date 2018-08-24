Milliyet yazarı Özay Şendir, Türkiye’nin bir tasarruf dönemi yaşadığına dikkat çekti ve bu noktada en büyük görevin medyaya düştüğünü söyledi. "Türkiye’nin ekonomik bir saldırıdan, taşlar yerine oturuncaya kadar üretim yaparak çıkması gerektiği bir dönem yaşıyoruz” diyerek görüşünü dile getiren Şendir, uzmanlık gerektiren yeni bir alan olduğunu ve bunun da tasarruf muhabirliği olduğunu söyledi.

Özay Şendir'in bugün "Tasarruf muhabirliği dönemi başlamalı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Yazın evlerinde klimayı 19-20 dereceye ayarlar insanlar. Sonra kış gelir, aynı insanlar oda sıcaklığı 24 derece olsun isterler. Oysa her bir derece sıcaklık artışı, doğalgaz tüketimini yüzde 7 oranında artırır.

Bir evde en fazla elektrik harcayan alet buzdolabıdır.

Fırına ya da güneş gören yere yakın bir yere koyduğunuz buzdolabı, elektrik tüketimini artırır. Sebze-meyvenin hal çıkış fiyatıyla, market fiyatı arasında ciddi farklar var, apartmanlarda komşular ya da akrabalar birleşip, sebze-meyveyi halden alıp, sonra paylaşsalar aslında ciddi tasarruf edecekler. Ama kimse halden nasıl alışveriş edilir, arada ne kadar fiyat farkı oluşur bilmiyor.

Türkiye’nin ekonomik bir saldırıdan, taşlar yerine oturuncaya kadar üretim yaparak çıkması gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Döviz bürosundan 50 dolar alıp, sonra kur artarsa satıp 3-5 kuruş kâr etmeyi ummak yerine, tasarruf etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşte bu noktada en büyük görev yine medyaya düşüyor. Sağlık, yargı, magazin ve spor muhabirliği gibi uzmanlık gerektiren yeni bir alan tasarruf muhabirliği...

Çevre örgütleriyle konuşup, daha az enerji tüketimi için tavsiyelerin faturaya etkilerini hesaplamaktan, çarşı pazarla, üreticiyle iyi ilişki kurmaya, aynı ürünü internet sitelerinden çok daha ucuza almanın yollarından, ihraç fazlası dediğimiz tekstil ürünleri için doğru alışveriş zamanını bulmaya kadar bir sürü yönü var bu işin.

Yakın gelecekte yükselen değer olacak, genç meslektaşlarıma şiddetle öneriyorum.