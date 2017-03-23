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Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 600 şirketin satışını durdurdu

Başbakan Yardımcısı Canikli, TMSF bünyesinde 858 şirket bulunduğunu açıklamıştı

23 Mart 2017 15:59

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddiası ile el konulan şirketlerden yaklaşık 600’ünün satış sürecini durdurdu.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News’a verdiği bilgiye göre TMSF, bu şirketlerin sahipliği gibi bazı hukuki konuların netleşmesinden önce herhangi bir satış planlamıyor.

TMSF, tasfiye süreçlerinde danışmanlık hizmeti almak üzere aralık ayında anlaştığı TSKB, Vera Varlık Yönetimi ve Garanti Yatırım Menkul Değerler ile herhangi bir strateji toplantısı gerçekleştirmedi.

TMSF ve Vera Varlık yetkililerine ulaşılamazken, Garanti Yatırım ve TSKB yorum yapmak istemedi. TMSF, söz konusu 596 şirketin toplam 10 milyar dolar civarında varlık değerine sahip olduğunu açıklamıştı

TMSF'nin elinde 858 şirket var

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli 16 Mart’ta yaptığı açıklamada TMSF bünyesinde 858 şirket bulunduğunu, bu şirketlerin toplam aktif değerinin 48 milyar lira olduğunu söylemişti.

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