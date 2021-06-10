Tasarruf Mevduatı Fonu, Mollakara'da altın madeni için temel attı; 160 milyon dolar yatırım yapılacak

Tasarruf Mevduatı Fonu'nun (TMFS) kayyım olarak görev aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın ve gümüş madeni için temel attı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Mollakara Altın Madeni için toplamda 160 milyon dolar yatırım yapılacak. Maden sahasında ise 500 kişi istihdam edilecek.

Törende konuşan Bakan Dönmez "Geçen yıl Türkiye’de 42 ton altın ürettik. Bu yıl 45 ton altın üretim hedefimiz var. 5 yıl içinde ise hedefimiz yıllık 100 ton altın üretmek" dedi.

Törene katılan bir diğer Bakan Mustafa Varank ise uzun çalışmalar sonucu Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ile 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş bulunduğunu aktardı.

Varank konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Hesaplamalara göre ilk etapta 6 yıllık ömrü olan bu madende bir yandan da arama çalışmaları hala devam ediyor. Rezerv olarak daha büyük bir potansiyel söz konusu. Bulunacak yeni rezervlerle işletme ömrünün 15-20 yıla ulaşmasını bekliyoruz."

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise tesisin kurulacağı ruhsat alanında 125 adet sondaj bulunduğunu kaydetti.