-TASARININ 13 MADDESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ TBMM (A.A) - 21.10.2010 - TBMM Anayasa Komisyonu, yaklaşık altı saatlik çalışması sonunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın ilk 13 maddesini kabul etti. Tasarının maddelerinin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, RTÜK'ün reklam gelirlerinden pay almasını eleştirdi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise reklam gelirlerinden alınan payı, yayıncıyı desteklemek amacıyla yüzde 5'ten yüzde 3'e indirdiklerini, ayrıca milli eğitime katkı payını kaldırmayı düşündüklerini belirtti. Arınç, Kamu İhale Kurumu, Bilişim Teknolojileri Kurumunun da yaptıkları ihalelerden pay aldığını anımsattı. İsa Gök, bu parayla makam arabası, uçak bileti alındığını, gezilere gidildiğini ileri sürerek, "Hangi para bu, reklam sektöründe çalışanların payından para" dedi. Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, Gök'ün bu sözlerine, "Haram para der gibi..." diye karşılık verdi. Gök'ün, etnik ayrımcılığa sevk edecek yayınların olamayacağına ilişkin mevcut kanundaki hükmün tasarıda yer almama nedenini sorması üzerine Arınç, milletvekilinin maksatlı olduğunu söyledi ve "Soru, üslup denilen bir şey var. Sabahtan beri suçlayıcı, itham edici konuşuyorsun. Sürekli aşağılanmak, itham edilmek, suçlanmak tahammül edeceğim bir şey değil. Milletvekiliyiz, birbirimize karşı üslubumuza dikkat etmeliyiz" diye konuştu. Gök de Arınç'a, "Siz de herkesi azarlıyorsunuz" dedi. Arınç, Gök'ten sorusunu yinelemesini istedi. Gök'ün sorusunu yinelemesi üzerine Arınç, tasarıda, etnik ayrımcılığa yönelik hükmü karşılayacak iki fıkranın yer aldığını belirtti. Tasarıda ayrıca yayınların müstehcen olamayacağına yönelik hükmü eleştirerek, müstehcenlik yerine pornografi kelimesinin konulması gerektiğini de kaydeden Gök, "Fashion TV, tatil kanallarını kapatacaksınız, bikinili kızlar var" dedi. İsa Gök'ün ayrıca, "cinsel tercihi aşağılayan yayınların yapılamayacağı" hükmünün de eklenmesini istemesi üzerine Kuzu, "Ben o işlere girmiyorum" diye espri yaptı. CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, İsa Gök ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, tasarının, "Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin" reklamlarının yayımlanmasına olanak tanıyan hükmünü, halk sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratabileceği gerekçesiyle eleştirdi. Arınç ise reçeteye tabi olmayan bazı ilaçların marketlerde de satıldığını, başka ülkelerde de bu uygulamanın olduğunu belirtti. Arınç, bunların arasında gıda destekli ürünlerin bulunduğunu ve bu ürünlerin ilaç kapsamında sayılmadığını dile getirdi. Bülent Arınç, kendisinin de zaman zaman alternatif tıptan yararlandığını, bunun yararlarını da gördüğünü ifade etti. 50 maddelik tasarının ilk 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı Kuzu, tasarının görüşmelerine 4 Kasım Perşembe günü devam etmek üzere çalışmaları sona erdirdi.