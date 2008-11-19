Tasarımları kapattı yine kimse katılmadı

KKTC’nin 25’inci kuruluş yıldönümü, resmi törenlerin yanında çok farklı etkinliklerle de kutlandı.



Aykırı tasarımlarıyla dikkat çeken modacı Abdullah Öztoprak, Kıbrıs’ın 9 bin yıllık tarihini, ünlü mankenlerin sunduğu kıyafetlerle tanıttı. Defileye, onur konuğu Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Meclis Başkan Yardımcısı Meral Akşener katılmadı.



Öztoprak’ın geçen yıl Filistin Haftası nedeniyle düzenlediği defile de, ’fazla açık’ bulunarak AKP’li milletvekillerinin protestosuna uğramış, 50 AKP’li defileyi topluca terketmişti. Bunun üzerine Filistin Büyükelçisi Nebil Maruf da, defileyi yarıda kesmişti.



Çiçek’in ’ayağı rahatsız’



Cemil Çiçek’in ayağındaki bir rahatsızlık nedeniyle geceye gelemediği öne sürüldü. Binden fazla davetli konuğun izlediği defileye KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile eşi Oya Talat da katılmayınca, ön sırada hazırlanan ve üzerlerinde konukların isimleri yazan protokol koltukları boş kaldı. Ankara’da faaliyet gösteren Kıbrıs kökenli modacı Abdullah Öztoprak, ’Var Olmak’ adlı defilesinde beklentilerin aksine transparan kıyafetler yerine kapalı tasarımlar sundu.









