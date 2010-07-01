Tasarımda son nokta

T24- Yüksek topuklar ve kırmızı bir tabanla kadınların şıklığının tamamlayan Christian Louboution marka ayakkabılar yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak İngiliz tasarımcı Christopher Michael Shellis'in tasarımı olan bu ayakkabı şıklığın ve lüksün 'yeni adı' olacak gibi.



Borgezie Mücevher Evi’nde tasarlanan ve “Eternal Diamonds Stiletto”( Sonsuzluğa Taşıyan Elmaslı Ayakkabı”) isminie alan ayakkabılar, şimdider ünlüler arasında heyecan uyandırdı bile.



Müşterinin ismi açıklanmasa da, ayakkabılara talip olan isimler moda, futbol ve müzik dünyasının ünlü isimleri olurken, söylentiler arasında Victoria Beckham, Paris Hilton, Cheryl Cole gibi ünlülerin isimleri geçiyor.





100 bin Sterlin( 235 bin TL) değerindeki Christopher Michael Shellis tarafından tasarlanan el yapımı ayakkabılar için toplamda 2.200 kesme elmas kullanıldı.



Shellis’in 3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı ayakkabıların bin yıl garantisi var.