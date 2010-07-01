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Yaşam

Tasarımda son nokta

İngiliz tasarımcı Christopher Michael Shellis'in 3 yılda tasarladığı ve 235 bin TL değerindeki ayakkabıların sahibinin kim olacağı merak konusu.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Yüksek topuklar ve kırmızı bir tabanla  kadınların şıklığının tamamlayan Christian Louboution marka ayakkabılar yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak İngiliz tasarımcı Christopher Michael Shellis'in tasarımı olan bu ayakkabı şıklığın ve lüksün  'yeni adı' olacak gibi.

Borgezie Mücevher Evi’nde  tasarlanan ve “Eternal Diamonds Stiletto”( Sonsuzluğa Taşıyan Elmaslı Ayakkabı”)  isminie alan ayakkabılar, şimdider ünlüler arasında heyecan uyandırdı bile.


Müşterinin ismi açıklanmasa da, ayakkabılara talip olan isimler moda, futbol ve müzik dünyasının  ünlü isimleri olurken, söylentiler arasında  Victoria Beckham, Paris Hilton, Cheryl Cole gibi ünlülerin isimleri geçiyor.

100 bin Sterlin( 235 bin TL)  değerindeki Christopher Michael Shellis  tarafından tasarlanan el yapımı  ayakkabılar için  toplamda 2.200 kesme elmas kullanıldı.


Shellis’in  3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı ayakkabıların bin yıl garantisi var.

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