Tasarımcılar İstanbul Filarmoni'yi giydirdi

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yeni sezon konserlerinde, performansının yanı sıra şıklığıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Arzu Kaprol ve Mehmet Acar orkestra üyeleri için muhteşem kostümler tasarladı.



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yeni sezon konserleri için sahne görünümünü NetWork’ün stil sponsorluğunda yeniledi. Borusan Orkestraları Stil Danışmanı ve Konsept Tasarımcısı Z. Berhan Yılmaz’ın öncülük ettiği, Türkiye’de bir ilk olan projede, orkestra üyelerinin kostümlerini NetWork’ün tanınmış modacıları Arzu Kaprol ve Mehmet Acar tasarladı. Kostümler aylık konserler ve özel konserlerde kullanılmak üzere iki ayrı model olarak tasarlandı. Projenin en önemli yanı, tüm kostümlerin orkestra üyelerinin çaldıkları müzik aletlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanması oluşturuyor. Kostümlerde, Network’un moda dünyasında özel bir yeri olan tasarım anlayışı sayesinde, kadın ve erkek üyeler arasında sağlanan eksiksiz bir uyum göze çarpı-yor.Orkestra üyelerinin kostümlerinde hakim renkler gri, siyah ve ekru. Orkestranın özel performansları için gri ve siyah tercih edilirken, diğer günler için ekru ve yine siyah kullanıldı. Konser mekânlarını dokusu, enstrümanların ve orkestranın bütünlüğü renk seçiminde etkili oldu. Kadın orkestra üyelerinde siyah kristal küpe ile detaylandırılan kostümler, siyah rugan ayakkabılarla tamamlandı.



Çok özel kostümler



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Onursal şefi Gürer Aykal ile Daimi şefi ve Genel Sanat Yönetmeni Sascha Goetzeliçin, orkestra üyeleri dışında farklı bir frak tasarımı yapıldı. Şeflerin kostümlerinin bir diğer özelliği de, tasarımlarda papyon kullanılması. Orkestranın erkek üyelerinin kostümlerinde ise kravat tercih edildi. Orkestra şeflerinin özel kostüm tasarımları bir yandan diğer tasarımlardan farklılaşırken, diğer yandan detay çizgileri ile orkestranın bütünlüğünü tamamlıyor.



Detaylarda özen



Arzu Kaprol, kostümlerin tasarım sürecinde orkestra üyelerinin görüşlerine başvurduklarını belirtti. Ünlü moda tasarımcısı, kostümlerin, müzik aletlerinin özelliklerine göre bazı farklılıklar taşıdığını vurguladı. Bunun yanı sıra konser verilecek mekânların özelliklerinden, performans sırasında terleme ile oluşabilecek renk değişimine kadar pek çok detayı göz önünde bulundurduklarını da özellikle belirtti. Başarılı moda tasarımcı-sı hazırlanan kostümlerin tanıtım konserinde büyük beğeni topladığını da dile getirdi. Network’un Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası için stil sponsorluğu, önümüzdeki iki sezon boyunca devam edecek. Sponsorluk kapsamında orkestra üyelerinin moda çekimlerini ise fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede gerçekleştirdi. Aya İrini Müzesi’nin büyülü atmosferinde iki gün süren çekimlerde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası üyeleri yeni kostümleri ile Bennu Gerede’nin objektifinin karşısına geçtiler. Müzik severler bu sezon sanatın iki önemli dalının verdiği keyfi, müzik ve modayı birlikte yaşayacaklar. Kısaca, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası artık sahnede şıklığıyla göz kamaştıracak.



Projeye dahil olan isimlerden yorumlar...



Mehmet Acar (moda tasarımcısı)



“Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın temsilcileriyle birlikte karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştıktan sonra tasarım üzerinde yoğunlaştım. Rahatlık, müzisyenlerin performanslarını en iyi şekilde sergileyebilmeleri adına tasarımların en önemli çıkış noktasıydı. Aylık performanslar için ekru ve siyah, özel performanslar içinse gri ve siyah kombinlerini kullandım. Orkestraya takım elbise ve smokin takım, şef Gürer Aykal ile şef Sacha Goetzel için frak tasarladım.”



Arzu Kaprol (moda tasarımcısı)



“Sanatçıların performansları sırasında kıyafetlerinden en ufak endişe duymayacak kadar kendilerini hoş ve güvende hissetmelerine ve her birinin hem ayrı bireyler olarak kendilerini yansıtabilmesine, hem de bir bütünü aynı hoşlukta oluşturabilmesine görsel destek sağlama kaygısıyla yaklaştım.”



Z. Berhan Yılmaz (Borusan Orkestraları stil danışmanı ve konsept tasarımcısı)



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 1993 yılından bugüne yenilikçi, girişimci tavrının getirdiği enerjiyle güçlenen ve her ay bir gün arayla İstanbul’daki iki yaka konserleriyle iki kıtada konser verebilme ve klasik müzik severlerle buluşma lüksüne sahip olan, aynı zamanda uluslararası klasik müzik arenasında da kendine yer edinmeyi hedefleyen Türk menşeli ilk filarmoni orkestrasıdır. 2006 Ekim ayı Brüksel konserinde edindiğim orkestranın görsel anlamda zenginleşme gereksinimi fikrini, Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi ve Genel Müdür Ahmet Erenli ile paylaştığımda, aslında herkesin bu konuda hemfikir olduğu ortaya çıktı. Yani fikir anlamında projenin temelleri Brüksel’de atıldı. Kendisine uluslararası arenada hedefler koyan ve klasik müzikte ülkemizde başarılı bir yere sahip olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sahne duruşuyla farklı ve öncü olmalıydı. Bu vizyonla başlattığımız projeyle; orkestra üyelerinin modern, yenilikçi ve global moda hatlarına sahip kıyafetlerle müzikseverlerin karşısına çıkmalarını hedefledik. Öncelikle böyle bir girişim için işbirliği yapılacak kurumu belirledik. Ardından da kostümlerin tasarımı, artistik imaj çekimleri, tamamlayıcı aksesuarların, ayakkabıların tasarım ve hazırlanma süreci... Derken ortaya yeni, dinamik bir Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası çıktı... Network’ün dinamik ruhunu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile bütünleştirmek istiyorduk. İlk toplantıda Arzu Kaprol ile sağladığımız ortak stil anlayışı, Mehmet Acar’ın erkek orkestra üyeleri için hazırlayacağı tasarımların da temelini oluşturdu. Biz genelde koyu renklerin hakimiyetindeki sahnelerin renk skalasından sıyrılmak ve dinamizm anlamında görsel olarak da var olmak istediğimizi belirttik. Daha trendi, daha enerjik bir görünüm, talep ettiğimiz en önemli konu başlıklarıydı. Orkestranın kadın üyeleri için Arzu Kaprol’un hazırladığı ekru ve gümüş kostümlerin, kemer rengine göre rahatlıkları göz önünde bulundurularak küçük rugan detaylı siyah deri ayakkabılar ve Mehmet Acar’ın erkek orkestra üyeleri için tasarladığı takımlara düşündüğüm rugan ayakkabılar, Borusan Kültür Sanat tarafından ürettirildi. Kadın orkestra üyeleri için detay olarak siyah kristal küpeler kullanıldı. Böyle bir projede artistik imaj çekimlerini gerçekleştirmesi için ise düşündüğümüz tek isim Bennu Gerede oldu. 2006 Ekim ayında “Neden görsel bir zenginlikle dinletmeyelim?” sorusuyla başlayan; B‹FO ve Network’ün yan yana gelmesiyle hayat bulan“klasik müzik ve modanın buluşması” projesi de böylece hayata geçmiş oldu. Bu arada bu proje, Türkiye’de bir ilk, dünyada ise bildiğimiz kadarıyla bu boyutta daha önce gerçekleştirilmemiş bir girişim örneğidir.”



Bennu Gerede (fotoğraf sanatçısı)



“Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Network birlikteliği projesinin, benim tarafımdan çekilmesi isteği, projenin mimarı Z.Berhan Yılmaz ve Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli tarafından bana geldi. Bir ilk olma özelliği taşıyan bu iş birliğinin öncesinde, orkestrayı canlı performanslarını izleyerek daha yakından tanımaya çalıştım. Prodüksiyon için mekan, yapılan toplantılar sonucunda Aya İrini olarak belirlendi. Network‘ün tasarımlardaki minimal ve dinamik net hatlarını vurgulayan karelerin olmasının yanı sıra, çekimleri iki konu başlığında belirledik. Birincisi klasik ve orkestranın yeni görüntüsündeki aydınlanmayı vurgulayan toplu fotoğraflar; ikincisi tamamıyla benim gözümden Network tasarımlarındaki dinamik kesim ve hatların, BİFO’da ruh buluşunu ön plana çıkartan artistik imaj çekimleri oldu. Çalınan eserlerin kostümlerle verdiği duyguyu grenli fotoğraf kareleriyle yansıtmayı tasarladım.”





