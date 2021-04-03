Tasarımcı Carla Zampatti merdivenlerden düştükten sonra hayatını kaybetti

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Ünlü Avustralyalı moda tasarımcısı Carla Zampatti hayatını kaybetti.

78 yaşındaki dünyaca ünlü tasarımcı Sidney'deki Mrs Macquarie’s Point'te La Traviata operasının galasına giderken merdivenlerden düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Zampatti'nin cumartesi günü Sidney'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Tasarımcının ailesinden yapılan açıklamada, "Carla uzun süredir muhteşem tasarımları, terziliği ve modern kadınları anlama yeteneği sayesinde Avustralyalı kadınları kendinden emin ve şık hissettirmesiyle tanınıyordu" denildi.

Zampatti'nin tasarımları eski Avustralya Başbakanı Julia Gillard'dan oyuncu Nicole Kidman'a birçok isim tarafından giyilmişti.