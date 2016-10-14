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Yaşam

Tasarım harikası; havada süzülen bulut şeklindeki hoparlör

Bulutun içindeki sese duyarlı LED ışıklar, müzikle senkronize biçimde değişiyor

14 Ekim 2016 22:47

Tasarımcı Richard Clarkson, yerden birkaç santimetre yüksekte salınan ve müziğin ritmine göre ışıkları yanıp sönen, fırtına bulutu şeklinde bluetooth hoparlör tasarladı.

arkitera’dan Ekin Bozkurtun haberine göre, The Making Weather, Richard Clarkson ve manyetik havada tutma (magnetic leviation) teknolojisiyle ürün tasarımı üzerine özelleşmiş stüdyo Crealev'in birlikte geliştirdikleri bir proje. Bulut hoparlör de bu projenin bir parçası.

Beyaz polyester liflerden yapılan bulut ve tabanı, içlerine gömülü manyetik bileşenler sayesinde bulutu zeminin birkaç santimetre üstünde, havada tutabiliyor. Tasarımcıya göre bulut dairesel hareket kabiliyetine sahip ve içindeki bobinlerin hafifçe hareket etmesi, "gerçekçi atmosferik bir etki" yaratıyor. Bulutun içindeki sese duyarlı LED ışıklar, müzikle senkronize biçimde değişerek, yağmur bulutundaki şimşek çakmasından kaynaklanan ışık efektlerini taklit ediyor.

Bulutun üzerinde durduğu taban prize bağlı olmak durumunda, ancak içinde bluetooth hoparlör ve sese duyarlı LED ışıklar bulunan bulut şarj edilebilir pille çalışıyor. Tasarım henüz prototip aşamasında.

 

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